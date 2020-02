Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare, i-a cerut sefului PSD, Marcel Ciolacu, sa blocheze proiectul prin care Jandarmeria preia atributii de la Politie.

"In perioada de glorie a lui Dragnea, Cucos si Sindile, am reusit sa blocam in Camera Deputatilor un proiect de lege scris de fostul comandant de jandarmerie Viorel Salan, devenit intre timp senator PSD. Cu mana lui Salan, jandarmii isi elaborasera, practic, propria lege, prin care putea face politie judiciara, puteau aviza firme private, puteau deveni specialisti in terorism. Proiectul era atat de revoltator si de absurd in aceste puncte cheie, incat pana si guvernul PSD a fost nevoit sa se opuna - de rusine. Intr-un final, gratie presiunii publice si sprijinului pe care l-am primit de la societatea civila si de la specialisti in justitie, proiectul a fost trecut pe linie moarta. In aceste zile, insa, zoriti de apropierea anticipatelor, dar si incercand sa profite de faptul ca atentia publicului e indreptata spre formarea guvernului Orban II, pesedistii incearca tiptil sa dezgroape initiativa", a afirmat deputatul PNL.

Raetchi a adaugat ca "Partidul National Liberal va bloca orice tentativa de gonflare a atributiilor Jandarmeriei", potrivit hotnews.ro.

"Noi militam pentru o lege a adunarilor publice mai relaxata si militam pentru o Jandarmerie care face asigurare si restabilire numai in situatii strict delimitate, de jandarmi cu numere de identificare la vedere. In niciun caz nu consideram ca jandarmii, dupa prestatia din 10 august, sunt pregatiti sa faca pe procurorii si sa preia atributii de la Politie sau structuri antitero, asa cum au incercat sa preia si de la SPP atributii de paza si protectie, in ciuda legii. Ceea ce PSD incearca este ilegal si imoral - si va esua. Ii cer lui Marcel Ciolacu sa blocheze aceste demersuri ale colegilor sai, care dovedesc cat de putin s-a schimbat PSD in realitate", a mai spus acesta.