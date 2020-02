Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca partidul pe care-l conduce nu vede care este rostul alegerilor anticipate, argumentand ca "nu vede ce poate castiga Romania dintr-un astfel de demers".

"ALDE nu va merge pe fenta cu anticipatele, nu pentru ca ne e frica, ci pentru ca nu vad sensul lor, nu vad ce poate sa castige Romania si ce pot sa castige romanii daca alegerile se vor tine cu trei sau patru luni inainte. Daca ar fi fost, poate cu un an, un an jumatate, sigur ca ar fi avut un sens politic. Stau si-mi pun intrebarea pe care cred si-o pun multi: 'Ce nu poate face Guvernul Orban astazi si ar putea sa faca dupa anticipate?' I-a pus cineva vreo piedica? Slava Domnului ca nu! Nu am observat acest lucru. (...) Incep sa cred din ce in ce mai mult ca scopul este a de pacali romanii, acum, la alegeri anticipate, pentru ca mai apoi sa vina cu un program de austeritate care sa includa neaplicarea programului de crestere a pensiilor, a alocatiilor si a salariilor", a afirmat Tariceanu, duminica, la Conventia anuala a PRO Romania.

Potrivit acestuia, "actualul guvern pare sa doreasca cu orice pret ca Romania sa fie la coada Uniunii Europene".

"Romania sa fie in continuare o piata de forta de munca ieftina pentru companiile straine, Romania sa continue sa fie un furnizor de forta de munca pentru tarile din Vest. Si, sigur, nu numai atat, din punct de vedere politic sa continuam sa fim (...) unii care spun tot timpul: 'Da, suntem de acord", a sustinut Tariceanu.

La reuniunea PRO Romania a sosit si presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Citeste si: Raetchi ii cere lui Ciolacu blocarea atributiilor preluate de catre...

Intre cei care au luat cuvantul Conventia Pro Romania s-au aflat Mircea Diaconu, Claudiu Craciun - presedinte DEMOS, Gabriela Firea - presedinte PSD Bucuresti, Alexa Coita - Platforma Social Liberala, potrivit Agerpres.ro.