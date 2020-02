Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, arata, printr-o postare pe retelele de socializare, cum a influentat de-a lungul timpului PSD bunul mers al lucrurilor in Romania.

"Rata inflatiei in 2016 -0.54% (ATENTIE minus, da? ). PSD a crescut inflatiei la 5.40% si CEA MAI MARE rata a inflatiei din UE trei ani la rand.

Dobanzi in 2016 - pe termen scurt, mai putin de un an, dobanzile erau la 0.2% (zero virgula doi !!!) iar la termen lung, zece ani, erau in jur de 3.6%. PSD a crescut dobanzile la CEL MAI MARE NIVEL DIN UE: termen scurt 3.56% si termen lung ATENTIE 5.38%!!!.

Pretul pentru un litru de benzina/motorina in septembrie 2017 era 4.68/4.46 lei. PSD a crescut pretul pentru un litru de benzina/motorina la peste 6 lei.

Deficitul comercial a crescut de la 10 miliarde euro la 17.2 miliarde euro. PSD a OMORAT productia interna si exporturile si a INCURAJAT importurile. Nu-i asa ca in public spuneau atlceva? Mint si manipuleaza cum respira.

Aceastea sunt cateva efecte ale guvernarii PSD. Efecte care au influentat NEGATIV TOATA populatia Romaniei si pe care PSD trebuie sa si le asume si sa le explice.

PSD trebuie sa le explice romanilor de ce i-a saracit prin preturi si dobanzi mai mari si de ce a incurajat importurile si a omorat productia interna si exporturile.", a explicat ministrul intr-o postare pe pagina lui oficiala.