Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intra la audieri Florin Citu - ministrul propus al Finantelor (ora 12,00), Costel Alexe - ministrul propus al Mediului (ora 13,00), Nicolae Ciuca - ministrul propus al Apararii Nationale (14,00) si Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne (15,00).

Marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (ora 9,00), Ion Stefan - ministrul propus al Dezvoltarii (10,00), Ionut Stroe - ministrul propus al Tineretului si Sportului (12,00), Catalin Predoiu - ministrul propus al Justitiei (13,00), Monica Anisie - ministrul propus al Educatiei (14,00), Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (15,00) si Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 16,00).

In cea de a treia zi de audieri, programate de Parlament, miercuri, in comisiile reunite vor intra: Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sanatatii (10,00), Marcel Bolos - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) si Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).

La sedinta de Guvern din aceasta saptamana, premierul propus Ludovic Orban le-a cerut ministrilor sa fie "la inaltime" la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Citeste si: Florin Citu: "Cum arata Romania inainte sa fie distrusa de gruparea...

"Vreau sa va readuc aminte ca saptamana viitoare, luni, marti si miercuri, sunt programate audierile in comisii. (...) Vreau sa fiti la inaltime, avem trei luni de mandat in care am reparat multe din stricaciunile provocate de guvernarile habarniste si rau intentionate PSD timp de trei ani de zile. Avem cu ce ne prezenta in fata comisiilor, nu trebuie sa va pese de votul efectiv, ca nu ne judeca parlamentarii nascuti din pixul lui Dragnea, pesedisti sau de alte culori. Acolo important e - audierile vor fi publice - sa aratati foarte clar ce ati gasit, ce prostii au facut cei de dinaintea noastra, cum am reparat ce am putut repara si, mai ales, care e viziunea noastra si solutiile pentru rezolvarea fiecarei probleme", a spus Ludovic Orban.

Potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru functia de ministru este audiat, in sedinta comuna, de comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului ministru.

In urma audierii, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat, potrivit Agerpres.ro.