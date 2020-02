In cadrul intalnirii pe care a avut-o premierul Romaniei cu Mark Rutte, premierul Tarilor de Jos, la Conferinta de Securitate de la München, au fost evidentiate obiectivele de finalizare a procesului de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen.

"Dialogul dintre cei doi inalti demnitari a reliefat perspectivele promitatoare ale cooperarii dintre Romania si Olanda, in contextul aniversar al relatiei bilaterale – anul acesta celebrandu-se 140 de ani de la stabilirea legaturilor diplomatice -, cu accent pe dinamica relatiilor economice, inclusiv a schimburilor economice bilaterale si a investitiilor olandeze in Romania. Premierul Orban a pledat pentru cresterea investitiilor olandeze in Romania, prezentand amplu oportunitatile oferite de economia romaneasca", se precizeaza intr-un comunicat.

Ludovic Orban a subliniat faptul ca oportunitatea intensificarii dialogului dintre cele doua state pe diverse dosare europene de interes comun, abordare agreata de omologul olandez, potrivit g4media.ro.

"Totodata, prim-ministrul Orban a evidentiat obiectivul legitim al Romaniei de finalizare a procesului de aderare la spatiul Schengen, pentru care Romania este deplin pregatita", se mai arata in comunicat.