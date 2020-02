Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut sambata, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Kargaze, Cinghiz Aidarbekov, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, ocazie cu care a propus organizarea unui forum economic bilateral, informeaza un comunicat de presa transmis de MAE roman.

"Cei doi ministri au realizat, cu acest prilej, o evaluare a stadiului actual al relatiei bilaterale, evidentiind dinamica pozitiva a dialogului politic, desfasurat in ultimii ani, intre Bucuresti si Biskek. Ministrul Bogdan Aurescu a apreciat, in cadrul discutiilor, ca Planul comun de actiune intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Kargaze pentru 2019-2020, semnat in septembrie 2019, la New York, constituie o baza solida pentru consolidarea acestui dialog. Seful diplomatiei romane si omologul kargaz au agreat continuarea eforturilor pentru identificarea de noi oportunitati de cooperare in domenii sectoriale, precum cel economic, al carui potential este nevalorificat", relateaza comunicatul MAE.

Potrivit sursei citate, ministrul Bogdan Aurescu a propus "organizarea unui Forum Economic bilateral pentru stimularea relatiilor dintre actorii economici din cele doua tari si a salutat organizarea in iulie 2020, la Biskek, a primului Forum economic UE-Asia Centrala". De asemenea, oficialul roman a propus intensificarea relatiilor dintre camerele de comert si industrie ale celor doua tari. Totodata, a fost discutata exploatarea posibilitatilor de cooperare in domeniul energiei, ministrul Aidarbekov evocand interesul tarii sale pentru constructia de hidrocentrale.

Cei doi ministri au discutat, totodata, despre dezvoltarea cadrului juridic bilateral, inclusiv pentru cooperarea in domeniul prevenirii si raspunsului in situatii de urgenta. In egala masura, a fost discutat potentialul colaborarii in domeniul culturii si educatiei, ministrul Aurescu prezentand oportunitatile de studiu in invatamantul superior romanesc pentru studentii kargazi, potrivit Agerpres.ro.

"Cei doi demnitari au apreciat ca noua Strategie a UE pentru Asia Centrala, adoptata pe durata Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, este un document robust, ce ofera oportunitati sporite de diversificare a cooperarii la nivel bilateral si regional. Nu in ultimul rand, a fost abordata tema deschiderii unui consulat onorific al Republicii Kargaze in Romania, interes al partii kargaze salutat de ministrul Aurescu. Totodata, ministrul Aidarbekov a acceptat cu placere invitatia omologului sau roman de a efectua o vizita la Bucuresti", se mai mentioneaza in comunicatul MAE.