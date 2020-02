Avocatul Poporului, Renate Weber, afira ca va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ordonanta care modifica Legea privind reforma in sanatate.

"Este ordonanta care modifica legea sanatatii, pe aceasta o vom ataca, probabil o sa mai dureze cateva zile pana finalizam de scris si toate argumentele pe care le avem, dar aceasta este deja in analiza noastra si de aceea pot sa va spun ca in mod sigur o vom ataca la Curtea Constitutionala", a declarat Weber, sambata.

Ea a mentionat ca sunt atat motive care tin de forma in care a fost adoptata, cat si de fond.

"Sunt motive atat extrinseci, deci cele care tin de forma in care a fost adoptata, de avizele care au fost sau nu au fost cerute, avizele care au fost sau nu obtinute, deci si astfel de motive, dar si motive de fond, motivul de fond insemnand felul in care dreptul nostru, al oamenilor, la servicii de sanatate publice va fi afectat ca urmare a acestei ordonante de urgenta, pentru ca asta e ceea ce ne intereseaza - felul in care statul va reusi sa-si indeplineasca obligatiile pe care le are privind sanatatea publica", a afirmat Weber.

Avocatul Poporului a precizat ca sistemul public va fi afectat de modificarile aduse prin ordonanta, pentru ca nu sunt conditii de concurenta loiala cu sistemul privat, potrivit Agerpres.ro.

Citeste si: Violeta Alexandru vrea in continuarea interzicerea cumulului pensiei c

"Nu sunt conditii de concurenta loiala. Evident, sistemul public este afectat, rigorile pentru spitalele publice din sistemul public privind achizitiile de servicii, de bunuri sunt cele pe care le stim cu totii din Legea achizitiilor publice, ca sa fim siguri ca banul public e cheltuit corect, ca sa fim siguri ca nu apar tentatii de coruptie si asa mai departe. Toate aceste conditii nu se aplica spitalelor din sistemul privat, or aici avem o mare problema, pentru ca, daca vrem sa avem o concurenta loiala, trebuie sa se aplice aceleasi cerinte si unora si celorlalti. In plus, este vorba si despre felul in care spitalele private vor avea acces la bani publici pentru a oferi servicii de urgenta. Aceasta e o modificare care a aparut in sedinta de Guvern, pe masa Guvernului, dar nu a fost nicio clipa in dezbatere publica, nu exista niciun studiu de impact cu privire la consecintele pe care le avea avea", a adaugat Renate Weber.

In ceea ce priveste ordonanta de urgenta privind alegerile anticipate, ea a afirmat ca o va analiza saptamana viitoare. "Inca nu am citit-o si cred ca nici colegii mei, de-abia aparut in Monitorul Oficial ieri. Sigur ca o vom analiza si pe ea saptamana viitoare. Sa vedem daca vom primi si niste sesizari (...) mai multe partide au spus ca ne vor trimite sesizari", a punctat Weber.

Ea a amintit ca ordonantele de urgenta produc efecte din momentul in care sunt publicate in Monitorul Oficial, iar faptul ca Avocatul Poporului ar sesiza Curtea Constitutionala nu inseamna ca efectele nu se produc. "Ele se produc pana cand Curtea Constitutionala ar spune la un moment dat ca sunt neconstitutionale, deci nu actiunea noastra este cea care stopeaza producerea unor efecte", a adaugat Weber.