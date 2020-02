PSD sustine ca ministrul finantelor demis Florin Citu ''se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze'', dupa ce "a bagat economia in sant", iar, in ultimele doua luni, a facut "dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate".



"Culmea tupeului! Dupa ce a bagat economia in sant, ministrul Citu se vaita ca vine Comisia Europeana sa-l amendeze?!! Domnule ministru, in ultimele doua luni, cand ati facut dezmat in banul public prin cheltuieli bugetare nejustificate de 9,5 miliarde lei (0,9% din PIB) nu v-ati gandit la deficit? Cand ati platit 1,5 miliarde de lei bani publici pe plasme si jeep-uri, deficitul unde era? Cand v-ati grabit sa aruncati 0,9 miliarde lei in conturile fratilor Micula iar ati uitat ca exista si deficit?", a transmis vineri PSD intr-o postare pe Facebook.

PSD mai sustine ca Florin Citu a rambursat firmelor "de casa" TVA in valoare de 2,5 miliarde de lei, potrivit Agerpres.ro.

"Cui ati platit despagubiri ANRP si unde s-au dus banii din Fondul de Rezerva, aproape 1 miliard de lei? Dar atunci cand, fara sa verificati, ati semnat plati in valoare de 1,6 miliarde lei pentru primarii PNL prin programul PNDL? Cand ati rambursat firmelor de casa TVA in valoare de 2,5 miliarde lei, nu v-ati gandit si la deficit si la amenda? Cand ati vazut ca ati ramas fara bani din cauza cheltuielilor haotice, domnule ministru demis, v-ati gandit ca ar fi bine, pentru ca deficitul sa fie si mai mare, sa nu incasati nici venituri la buget de 7 miliarde lei??!! Nu spuneati, la a doua rectificare facuta in 2019, ca veti incasa 4,6 miliarde lei in doua luni? A mai vazut cineva aceste incasari? Dar dvs. le-ati vazut?", mai mentioneaza PSD.

De asemenea, PSD i-a mai transmis ministrului de finante demis ca "a mintit" cand a afirmat ca deficitul va fi de 3,6% din PIB.

"De ce ati amanat licitatia 5G daca nu erau bani, un minus de 2,4 miliarde lei la buget? Nu stiati ca veti majora si mai mult deficitul??! De ce mintiti si mintiti si mintiti?! Ati spus ca anul acesta deficitul va fi de 3,6% din PIB si ca ati luat in considerare si cresterea pensiilor si cresterea salariilor profesorilor! Atunci de ce Comisia Europeana estimeaza deficit de 4,9% din PIB in 2020??! Vreti sa spuneti ca si Comisia minte??!!! Guvernarea PSD v-a predat lectia de economie! Din pacate, nu ati invatat nimic din ea! In cei aproape 2 ani in care PSD a fost la guvernare, am tinut deficitul bugetar sub 3% din PIB! Si am platit si pensii si salarii si am facut si investitii! Potrivit datelor Eurostat, deficitul bugetar ESA a fost de 2,6% din PIB in 2017, 3% din PIB in 2018 si 2,8% din PIB in octombrie 2019. Chiar nu v-ati saturat de atatea minciuni? Mai puteti??!", a adaugat PSD.

Avertismentele referitoare la deficitul structural si la deficitul bugetar venite de la Comisia Europeana (CE) timp de trei ani au fost ignorate de guvernul PSD, a declarat, vineri, ministrul demis al finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa publicarea unui raport al CE in care se arata ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv impotriva Romaniei este justificata.

Comisia Europeana a publicat vineri un raport potrivit caruia Romania nu respecta criteriul deficitului definit in Tratat si ca deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este justificata. "Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2020-2022, adoptata de Guvern in data de 10 decembrie 2019 si trimisa Parlamentului, prevede o tinta de deficit de 3,8% din PIB in 2019, o cifra care potrivit Comisiei Europene constituie o dovada prima facie a existentei unui deficit excesiv in Romania, potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene", se arata in raport.