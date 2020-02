Deputatul Varujan Vosganian, liderul filialei iesene a ALDE a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca formatiunea politica din care face parte va sesiza Avocatul Poporului, in cazul in care actuala guvernare va mai emite ordonante de urgenta care incalca legislatia si Constitutia.

"In ciuda faptului ca l-am avertizat pe Ludovic Orban sa nu trimita la Monitor (Monitorul Oficial -n.r) ordonante de urgenta, a inceput sa le trimita. Si am semnale ca o sa trimita si ordonanta aceasta cu alegerile anticipate, pe care a ezitat pana acum sa o trimita. In situatia in care o va face, ALDE va face sesizare la Avocatul Poporului pentru ca este imperios necesar ca aceste incalcari ale legilor si ale Constitutiei sa se afle pe masa decizionala a Curtii Constitutionale. Ele trebuie stopate imediat, ca nu cumva sa dea apoi impuls si altor guverne sa procedeze in acest fel. Si asa, avizul de legalitate cu privire la avizul de constitutionalitate cu privire la asumarea de raspundere pe buget lasa portile deschise ca si alte guverne sa procedeze in consecinta. De data asta e vorba de incalcari grave ale legii, care nu trebuie tolerate. De aceea ALDE va sesiza Avocatul Poporului, pentru ca la randul sau Avocatul Poporului, care este singura institutie care poate cere aviz de constitutionalitate pentru ordonantele de urgenta, sa faca acest lucru la Curtea Constitutionala", a declarat deputatul Varujan Vosganian, potrivit Agerpres.ro.

In opinia vicepresedintelui ALDE, abordarea aleasa de PNL "nu este foarte sincera".

"Imi pare rau ca Guvernul a ales aceasta cale. Mi se pare ca abordarea pe care a ales-o PNL nu este foarte sincera. Daca PNL ar fi vrut alegeri anticipate cu tot dinadinsul, in clipa in care a cazut guvernul Dancila putea sa refuze alcatuirea unui nou guvern. In schimb, PNL a ales sa faca guvernul ca sa poata gestiona alegerile prezidentiale, s-a vazut cu toti sacii in caruta si apoi a trecut la alegerile anticipate. Daca ar fi vrut asta de la inceput, putea sa ne spuna si atunci noi am fi stiut si am fi negociat o alta majoritate parlamentara. Ceea ce poate face un guvern poate face foarte bine si in conditiile in care este minoritar. Va spune un om care a guvernat cu un guvern cu 18% in Parlament si care a facut foarte multe lucruri, mai ales in domeniul investitii. Asadar, suntem intr-o situatie cu totul noua. Eu privesc cu mahnire si cu revolta ceea ce se intampla acum in Parlament", a spus Vosganian.

El a mai spus ca polarizarea optiunilor politice in jurul PSD si PNL reprezinta "o alta amenintare la adresa democratiei".

"Ideea ca optiunile se vor polariza in jurul PSD si PNL este o alta amenintare la adresa democratiei romanesti. In opinia mea, guvernele succesive PSD si PNL au aratat ca nu putem lasa soarta tarii nici in mana unuia, nici in mana celuilalt. Cred ca optiunile electorale trebuie sa fie mai nuantate, mai flexibile, decat de a merge pe aceasta polarizare pe care semnalele publice o radicalizeaza si trimit un mesaj extrem, extrem de violent", a mai spus Varujan Vosganian.