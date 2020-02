Deputatul ALDE, Andrei Gerea, sustine ca liderul Calin Popescu Tariceanu "nu face decat sa contribuie decisiv la disolutia ALDE", asa ca ii cere acestuia sa demisioneze.

"In 2014, odata cu parasirea de catre PNL a familiei liberale europene, am ales sa raman fidel valorilor liberale, alaturandu-ma dlui Tariceanu in proiectul Liberal-Reformator, transformat ulterior in ALDE.

Noi, cei din ALDE, am adus o contributie liberala consistenta la actul de guvernare si am asigurat, in perioada in care PSD a fost principalul partid de guvernamant, balanta necesara, impunand masuri de dreapta care au contribuit la cresterea economiei si la dezvoltarea mediului de afaceri.

Din pacate, dupa alegerile europarlamentare de anul trecut, ALDE si-a pierdut busola. Desi toate actiunile noastre au avut ca unic scop proiectul pentru candidatura dlui Tariceanu la Presedintia Romaniei, prin deciziile luate acest proiect a fost ingropat si partidul a intrat pe o panta descendenta. Am rupt alianta de guvernare cu PSD si ne-am avantat in opozitie si intr-o aventura politica alaturi de Pro Romania (de care am aflat pe Facebook). Ne-am apucat sa strangem semnaturi pentru dl Tariceanu pentru ca, peste noapte, sa aflam ca dl Tariceanu renunta la candidatura pentru care am iesit de la guvernare, in favoarea unui candidat din afara partidului. Aceasta solutie nu numai ca nu a servit intereselor ALDE, dar a dus si la ratarea proiectului cu Pro Romania.

Fara prea multe regrete, din nou ne-am avantat, de data aceasta in daramarea guvernului PSD si sustinerea guvernului PNL.

In doar o jumatate de an, ALDE si dl. Tariceanu au devenit neloiali atat electoratului, prin iesirea de la guvernare si renuntarea sa la candidatura pentru prezidentiale, cat si membrilor sai, prin discutiile cu PSD si Pro Romania, asta in timp ce colegii nostri ocupau posturi in guvernarea PNL. Astfel, ALDE si dl. Tariceanu si-au pierdut cota inalta de credibilitate avuta in fata electoratului si a actorilor politici.

Respect cariera domnului Tariceanu, dar in acest moment domnia sa nu face decat sa contribuie decisiv la disolutia ALDE.

Am avut lungi si dese discutii cu ceilalti colegi din ALDE. Aceste discutii au conturat ideea ca nu mai putem continua asa, subordonand toate actiunile noastre politice orgoliilor si impulsurilor de moment.

Am avut discutii si cu dl Tariceanu, dar fara rezultat.

Astazi, ii transmit dlui Tariceanu ca este nevoie de o schimbare radicala a atitudinii si actiunii politice si ii cer sa demisioneze de la conducerea partidului si sa lase loc cat mai repede unei noi echipe care sa relanseze proiectul ALDE.

Nu ma bucur deloc ca fac acest apel, dar il consider o necesitate. Este un ultim demers la care pot recurge in speranta ca voi genera reactii care sa ajute partidul sa iasa din criza de credibilitate in care a ajuns", a scris pe pagina sa de Facebook Andrei Gerea.