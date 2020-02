Politica • 14 Februarie 2020 • 11:47 11:47 Lectura de un minut

Candidatul independent la Primaria Capitalei sustinut de USR, Nicusor Dan, afirma ca bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pe 2020 "nu are nicio legatura cu realitatea", in conditiile in care veniturile estimate - 7,2 miliarde de lei - sunt, ca si in anii precedenti, supraevaluate cu aproximativ 75%.

''Bugetul Primariei Capitalei pe 2020 nu are nicio legatura cu realitatea. Veniturile estimate, 7,2 miliarde lei, sunt, ca si in anii precedenti, supraevaluate cu aproximativ 75%. In aceste conditii, bugetul aprobat nu merita comentat, neavand nicio valoare practica. Managerul unei companii private care estimeaza venituri de 7 miliarde lei si incaseaza 4 miliarde lei este automat demis, in orice tara si in orice companie. Acesta ar trebui sa fie si mesajul bucurestenilor pentru actualul primar", precizeaza Nicusor Dan, intr-un comunicat. In opinia acestuia, intrebarea importanta pentru administratia Capitalei este cat sunt platile restante neintroduse in executia bugetara. "Spre exemplu, la rectificarea bugetara din decembrie 2019 se estima subventia pentru STB (n.r. - Societatea de Transport Bucuresti) la peste un miliard de lei, iar in executia bugetara la sfarsit de 2019 platile facute au fost de doar 650 milioane lei. Plati restante importante sunt si fata de ELCEN. In estimarea mea, platile restante sunt intre 1 miliard si 2 miliarde lei, adica intre 25% si 50% din bugetul real", sustine Nicusor Dan, potrivit Agerpres. Citeste si: Nastase, dupa decizia CCR: M-am inselat. Lucrurile s-au schimbat

