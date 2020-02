Liderul Pro Romania, Victor Ponta, lanseaza un nou atac la guvernarea PNL si la premierul Ludovic Orban, sustinand ca Romania risca sa piarda bani europeni din cauza haosului politic.

"Cateva concluzii logice:

1. 2020 este ultimul an in care putem lansa proiecte finantate din Bugetul European 2014-2020 /suntem cu gradul de absorbtie la 30% - cu un guvern interimar, alegeri locale si haos politic si administrativ sansele sa trecem de 50% sunt practic nule /in noul Buget 2021-2028 banii europeni vor merge in special la proiecte de Mediu - deci am pierdut 10 miliarde de euro din vina Guvernelor 'Dragnea' si 'Orban' (pentru 'haterii' si postacii de serviciu - gradul de absorbtie pentru Bugetul 2007-2014 de care a raspuns Guvernul “Ponta” a fost de 95%);

2. Ordonantele adoptate Marti seara 'ca hotii' de Guvernul PNL Orban (25 de ordonante in cateva ore) sunt prost facute, cu greseli, fara avize, fara dezbatere si consultare /acestea cu fonduri europene le-au retras de frica reactiilor Comisiei Europene - celelalte le publica asa gresite pentru ca in Romania nu le este frica de nimeni;

3. Minciuna cu «nu facem legi ca nu ne lasa PSD» este evidenta in acest caz - NU au trimis la Parlament niciun proiect de lege privind fondurile europene desi stiau ca majoritatea le-am fi votat cu toata inima (probabil si PSD)!

Citeste si: Ponta, predictii pentru alegerile locale si anticipate: PSD singur...

4. Mascariciul Ludovic Orban a aratat din nou ca se comporta ca Dragnea /in loc sa recunoasca faptul ca Ordonantele sunt prost facute a folosit fraza din repertoriul lui Dragnea «din cauza paraciosilor de la Bruxelles» (banuiesc ca se referea la USR - sigur Corina Cretu si nici altcineva nu i-a 'parat')!

Faptul ca bufonul lui Iohannis este mascarici national pe post de premier pare ca nu deranjeaza votantii liberali /liberalii sunt fericiti ca la Guvern am schimbat-o pe 'Coana Leana' cu 'Postelnicu' /noi insa, cei de la ProRomania, putem sa ne facem in continuare datoria fata de oamenii care vor 'altceva' in guvernarea tarii!", a scris pe Facebook Victor Ponta.