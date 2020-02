Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban "rescrie capitole importante din legile electorale" si este "o palma pentru democratie".

"Ordonanta Guvernului Orban rescrie capitole importante din legile electorale in vederea eventualelor alegeri parlamentare anticipate. Ea este o palma data democratiei. As fi mers mai departe si as fi spus ca este un adevarat atentat la democratie daca ea nu ar avea si prevederi pozitive, precum marirea numarului de parlamentari pentru romanii care traiesc in strainatate.

Insa, asta nu justifica sub nicio forma legalizarea turismului electoral. Pe vremea cand eram Presedintele PNL, partidul era principalul adversar al turismului electoral si cel mai vocal avocat al votului democratic, in conditii corecte si transparente.

Prin actuala ordonanta, Guvernul Orban face exact contrariul a ceea ce facea PNL-ul al carui presedinte eram. Daca aceasta ordonanta va intra in vigoare ea va reintroduce turismul electoral, marind posibilitatile de vot multiplu si, in final, de fraudare a alegerilor. Chiar daca sistemul STS ar fi in totalitate sigur (buna gluma!) tot am fi in situatia total anormala ca un parlamentar din Cluj sa fie ales de cetateni cu domiciliul in Teleorman sau Dolj, in vreme ce parlamentarii din Bucuresti sau Constanta ar putea fi alesi de cetateni din Satu Mare sau Suceava. Aceasta modificare nu este o incurajare a prezentei la vot, ci o masinarie de fraudare a alegerilor. Ea nu are niciun sens democratic si introduce noi tensiuni in societate, de parca PNL ar vrea cu tot dinadinsul sa-si dea cu stangul in dreptul.

A doua modificare complet nedemocratica este noua bariera pusa partidelor mici de a avea reprezentanti in sectiile de votare. Daca pana acum legea, oricum foarte dura, prevedea ca partidul sa aiba un grup parlamentar, noua ordonanta prevede ca partidul trebuie sa aiba grupuri in ambele camere.

Stim ce se intampla cand nu ai reprezentanti in sectiile de votare: voturile tale sunt tranzactionate sau anulate in favoarea partidelor mari care au reprezentanti. In final se ajunge ca partidele care nu au reprezentanti sa nu mai faca pragul, iar voturile lor sunt redistribuite celor mari. Prin aceasta manevra frauduloasa partidele mari ajung sa primeasca in mod total incorect voturile pe care cetatenii le-au dat, de fapt, altor partide. Si nu vorbim de putine voturi, ci de 15-20% din voturile exprimate. Asa sunt deturnate, mai bine zis furate, voturile cetatenilor romani in favoarea celor mari. Curata democratie!

Nu stiu ce sa cred. Ori partidul de guvernamant se pregateste de o mare frauda electorala, ori guvernul Orban face tot ce poate sa enerveze toti actorii politici ca sa fie sigur ca pe 24 februarie va pleca acasa. Daca dorim sa ne intoarcem cu 20 de ani in urma putem sa acceptam aceasta OUG. Daca in schimb vrem alegeri corecte, nu putem fi de acord cu asa ceva.

Ordonanta nu a fost publicata in Monitorul Oficial si solicit Guvernului Orban sa renunte la publicarea ei. Pentru democratie, pentru romanii care vor ca votul lor chiar sa conteze", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.