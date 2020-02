PNL doreste ca actualul Guvern sa nu fie investit, deoarece aceasta este singura modalitate prin care se poate ajunge la alegerile anticipate. Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca PNL va fi prezent la vot, dar nu va vota.

"In momentul in care am decis sa intram in procedura de alegeri anticipate, Guvernul propus trebuie sa fie respins de doua ori in Parlament, asadar, votul pe care ni-l dorim in Parlament este acela de respingere a actualului Guvern, in conditiile in care tara este guvernata, noi fiind in continuare ministri interimari. Momentul din Parlament dorim sa il folosim ca un moment de bilant, in primul rand si de prezentare a prioritatilor pe care le putem urmari si atinge si pe termen scurt si pe termen mediu. Cred ca in Parlament ministrii vor avea o buna ocazie sa vorbeasca despre ce au facut pe domeniile lor", a spus Raluca Turcan la Digi 24.

"Nu vom vota impotriva, ci nu vom participa la vot. Pentru investirea unui guvern trebuie sa se stranga un numar minim de 233 de voturi. Cine voteaza impotriva sau nu voteaza deloc nu participa la crearea acelei majoritati de votare a unui cabinet. Noi vom fi prezenti si nu vom participa la acest vot, ne vom abtine de la vot. Nu intram in cei 233 care trebuie stransi pentru a investi acest Guvern tocmai pentru ca am declarat cat se poate de sincer si oamenilor si celor din Parlament ca altfel nu putem ajunge la alegeri anticipate. Eu mizez pe cartea sinceritatii", a afirmat vicepremierul.

"Si pana la urma cine striga ca suntem penibil, cine striga incompetenta, cine striga diverse lucruri negative la adresa acestui guvern? Cei care trei ani de zile au avut ocazia sa demonstreze ceea ce pot, au avut tot ce se putea in aceasta tara. Au avut majoritate in Parlament, control pe aproape toate institutiile, inclusiv cele din justitie, au avut un guvern abuziv care ar fi putut sa decida in sedinte de guvern aproape orice. Faptul ca acum clameaza ca in ajun de motiune de cenzura ne-am pregatit temele pentru o buna guvernare pentru patru luni de acum inainte nu face decat sa cada, pana la urma, in capcana propriilor lor retorici. Evident ca ei vor incerca sa spuna lucruri rele despre noi, noi, pe fond, in Parlament o sa prezentam ce am facut in trei luni de zile si, de asemenea, o sa spunem de fiecare data cand avem ocazia care este unica solutie pentru ca Romania sa ajunga la alegeri anticipate si oamenii inteleg", a mai declarat Turcan, potrivit antena3.ro.