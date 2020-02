Ionel Danca, seful Cancelariei primului ministru, afirma ca Guvernul Orban a constatat 17 nereguli flagrante la platile facute prin Fondul de Dezvoltare si Investitii.

"Inca de la preluarea guvernarii in 4 noiembrie, de catre PNL, (...) atat prim-ministrul Ludovic Orban, cat si noi ceilalti membri ai Cabinetului am avertizat public de nenumarate ori asupra neregulilor flagrante inregistrate la Fondul de Dezvoltare si Investitii, o schema de scamatorii contabile inventate de cuplul Dragnea-Valcov pentru a reusi sa faca plati catre anumite primarii, evitand raportarea lor in cadrul deficitului bugetar si fara a da o sursa bugetara sigura alocata. A fost un mecanism care contrazicea atat legislatia in domeniu, cat si principiile de buna guvernare a unei astfel de institutii si a unui astfel de program. Iata ca avertismentele noastre s-au confirmat la nivel suspiciunilor constatate de procurori si, in acest moment, din cate am inteles, se desfasoara anchete la nivelul a 17 primarii", a spus Ionel Danca.

"A fost un numar de 17 plati in cadrul a 17 contracte semnate, in cadrul acestora s-au facut plati pentru decontarea unor lucrari, s-au facut plati in avans. La momentul preluarii Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza de catre actualul Guvern, decizia prim-ministrului Ludovic Orban a fost sa nu se mai semneze nicio plata in cadrul Fondului de Dezvoltare si Investitii si contractele semnate sa fie oprite la nivelul sumelor deja avansate in cadrul programului. Aceasta a fost decizia politica, ea s-a materializat ulterior in ordonanta de modificare a prevederilor OUG 114, OUG 1/2020 si proiectele respective au fost transferate la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, unde sunt in acest moment predate si, asa cum ne-a anuntat domnul ministru Ion Stefan, riguros controlate", a mai afirmat dnca, potrivit antena3.ro.