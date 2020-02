Cozmin Gusa ii acuza de ipocrizie pe cei care sustin ca legea scutirii de impozite a jurnalistilor nu ar trebui sa fie promulgata, deoarece mass-media este tratata nedrept.

"Este un proiect extrem de necesar pentru industria mass-media din Romania si imi pare rau ca cei care comenteaza sau care indraznesc sa comenteze nu se intereseaza intai sa vada cat de grea a ajuns situatia in mass-media si sa compare facilitatile pentru industria mass-media care nu exista in Romania cu cele care exista in tari ca Marea Britanie, ca tot a fost Brexit-ul, pana in Franta, membra a UE, ca sa nu vorbesc despre Germania.

Cum zicea si Dan Andronic, este si o dovada de ipocrizie la cativa dintre cei care semneaza. Altii poate nu s-au informat suficient. M-a mirat intr-adevar prezenta lui Ion Cristoiu pe acea lista, dar si a lui Cristian Tudor Popescu, pentru ca amandoi au fost si in managementul de presa, in vremuri mai bune pentru presa, cand existau bani multi pentru presa si destule facilitati pentru difuzare si altceva.

In rest, dincolo de ipocrizie, am sesizat acolo si niste impulsuri ale statului paralel. Cativa dintre cei care au semnat acel document, dupa stiinta mea, se afla si pe statele de plata ale statului paralel, adica nu-i prea intereseaza, pentru ca isi iau banii din doua locuri, asa cum se intampla rau in Romania de mai multa vreme.

Concret, principalii beneficiari ar fi numitii patroni din mass-media romaneasca din plan local, asta este limpede si clar! Pe care nu i-a ajutat nimeni niciodata, care au ajuns la cheremul baronilor locali si care n-au avut posibilitatea sa-si apere structura lor locala atat de necesara pentru prezentarea normala a vietilor comunitatilor locale. Care, asa cum am spus, au fost osebite de baronii locali, indiferent de culoarea lor politica.

Cine nu vede cat de nedrept e tratata mass-media la centru, apai acela sa nu se mai bage in discutie! Sa nu se prefaca ca nu vede cum o anumita presa obedienta, intr-un fel sau altul, este finantata artificial si acum de banii de la partide, de banii de la guvernarile indiferent de culoarea lor, pentru ca asa s-a intamplat de cele mai multe ori. Sau altii mai rasariti au participat la fel de fel de licitatii, unele contrafacute, tocmai pentru ca sa poata sa scrie la comanda", a declarat Cozmin Gusa, potrivit realitatea.net.