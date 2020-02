Romania trebuie sa rezolve problema deficitelor pentru a avea dobanzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, care a precizat, de asemenea, ca in acest an deficitul bugetar ramane la 3,6% din produsul intern brut urmand sa scada sub pragul de 3%, in 2022.





"Domnul guvernator (al Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, n.r.) are dreptate in mare parte: in Romania, problema nu o reprezinta dobanzile direct, ci deficitele. Deficitul bugetar reprezinta o problema, dar in 2020 am aratat ca vrem sa reducem aceasta problema in economie si il asigur pe domnul guvernator ca intram pe o cale de reducere a deficitului bugetar sustenabila. Vom reveni sub acel prag de 3%, in 2022 asa cum am promis. Dobanzile sunt strans legate de evolutia deficitului. Cu totii vrem dobanzi mai mici, dar ca sa avem dobanzi mai mici trebuie sa avem un deficit mai mic. Deja am vazut ca inflatia arata pentru sfarsitul de an o reducere sub estimarea anterioara. Deficitul ramane in 3,6%, poate chiar mai bine in acest an. De aceea, daca este vreo intentie de reducere a dobanzilor la Banca Nationala, poate sa fie luata cat mai devreme pentru ca noi ne vom tine de aceasta reducere a deficitului in acest an. Trebuie sa rezolvam aceasta problema a deficitelor, daca vrem sa avem dobanzi mai mici in viitor. Politica fiscala nu o sa mai fie o problema pentru stabilitatea macroeconomica in perioada urmatoare, nici din punctul de vedere al predictibilitatii, nici al transparentei, iar deficitele nu o sa mai reprezinte o problema in perioada urmatoare", a spus Citu.

Acesta a mentionat, in acelasi timp, ca in bugetul pentru 2020 sunt prevazuti 50 de miliarde de lei pentru investitii, din care jumatate sa fie legati de fondurile europene.

"Am spus clar ca acest Guvern este un Guvern care doreste sa investeasca mai mult si am demonstrat acest lucru in ultimele doua luni ale anului trecut cand au fost 43 de miliarde de lei din buget, dar 38%, aproape 17 miliarde de lei, au fost cheltuiti doar in ultimele doua luni din an. Aratam clar ca acest Guvern nu a luat banii de la investitii si i-a dus catre alte cheltuieli. Anul acesta am construit bugetul cu 50 miliarde de lei dedicati investitilor, cu o structura diferita, adica 50% din bani sa fie legati de fonduri europene si 50% de la buget", a punctat seful MFP.

Pe de alta parte, referindu-se la relatia pe care o are Romania cu Banca Europeana pentru Investitii (BEI), Florin Citu a afirmat ca finantarea acordata de catre institutia financiara pentru sectorul public este benefica.

"Noi ne bucuram de investitiile pe care le faceti (Banca Europeana pentru Investitii, n.r.) in Romania atat in sectorul public, cat si in cel privat. Implicarea BEI in sectorul public este benefica. Sunt si alte motive pentru care nu merge totul perfect. Aceasta sursa de investitii este importanta pentru Romania la nivelul administratiei si stim foarte bine ca atunci cand vorbim despre spitalele regionale pe care dorim sa le incepem cat mai curand, apoi extinderea extinderea aeroportului, infrastructura care este esentiala si avem nevoie de finantare. Sustinem politica de dezvoltarea a Bancii Europene, in special extinderea in zonele non-UE atat timp cat fondurile pentru zona noastra, in special estul Europei, raman neatinse, ceea ce a si primit confirmare din partea domnului vicepresedinte (Andrew McDowell, n.r.). In acelasi timp, sustinem eforturile bancii ca, pana in 2025, jumatate dintre imprumuturile pe care le acorda sa fie legate de reducerea problemelor de poluare, cu aceeasi rezerva pentru Romania care nu poate face schimbari in aceeasi viteza cu care le fac tarile din vestul Europei. Am primit asigurari ca nu se vor opri finantari, de exemplu, pentru extinderea retelei de distributie de gaz, doar ca va trebuie sa ne facem un upgrade de tehnologie daca vrem sa accesam acest fonduri, ceea ce mi se pare foarte normal", a subliniat oficialul.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Banca Europeana de Investitii (BEI) organizeaza, joi, briefingul de presa "Investment and Investment finance in Romania", in cadrul caruia Andrew McDowell, vicepresedintele BEI, impreuna cu Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, ofera informatii referitoare la operatiunile grupului BEI in Romania in 2019, precum si la perspectivele de cooperare cu partenerii din tara.

Briefingul de presa este urmat de o conferinta comuna, in care cuvantul de deschidere il va avea guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Agerpres.ro.