Curtea Constitutionala a aprobat miercuri sisizarea facuta de Partidul Social Democrat care viza angajarea raspunderii de catre Guvernul Orban pe proiectul de lege care modifica Ordonanta de urgenta nr. 114/2018.

Curtea Constitutionala a decis eliminarea interzicerii cumularii pensiei cu salariul pentru angajatii de stat, actiune prevazuta in proiectul pentru care si-a angajat raspunderea Guvernul Orban.

Prevederi celelalte din angajarea raspunderii au fost puse de PNL intr-o Ordonanta de Urgenta de corectare a OUG 114, care se afla, in prezent, pe circuitul legislativ. Proiectul de OUG a fost respins, de Senat, si urmeaza sa ajunga la votul final, in Camera Deputatilor.

PSD a depus, pe 30 decembrie 2019, o sesizare de neconstitutionalitate impotriva proiectului de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 114/2018, propus spre adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului la data de 23 decembrie 2019.

Social democratii au sustinut in sesizarea facuta catre Curtea Constitutionala ca domeniul de reglementare a proiectului pe care Guvernul si-a asumat raspunderea este identic cu cel al initiativei legislative pentru aprobarea OUG 114 care era deja in procedura parlamentara.

CCR a sustinut ca angajarea raspunderii Guvernului Orban pe OUG 114 este neconstitutionala, conform libertatea.ro.