Fostul premier, Viorica Dancila, este de parere ca Guvernul Orban "a sfidat Romania" cu cele 25 de ordonante de urgenta facute "neprofesionist" si sustine ca "guvernantii trebuie sa se asigure ca fac ccea ce trebuie".

"Ma bucur ca decizia Curtii Constitutionale de azi a confirmat constitutionalitatea OUG 57 din 2019 privitoare la Codul Administrativ.

Ca premier, am cautat tot timpul sa promovez eficienta in administratie si sa previn riscurile disfunctionalitatilor. Adoptarea OUG 57 a fost o solutie in acest sens, iar atacarea ei la CCR mi s-a parut nedreapta, chiar daca procedural legala.

O buna guvernare presupune asumarea deciziilor pentru oameni in ciuda criticilor si atacurilor – iar apoi consecventa in aplicare. Guvernantii trebuie insa sa se asigure ca fac ceea ce trebuie, nu asa cum a procedat Guvernul Orban, care a sfidat Romania cu cele 25 de ordonante de urgenta facute neprofesionist si adoptate mecanic, fara analiza!", a scris Viorica Dancila pe Facebook.