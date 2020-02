Stefan Jicol, unul dintre cei mai longevivi membri din PNL si un sponsor al partidului, a fost numit de Ludovic Orban in functia de consilier pe politici publice si inteligenta artificiala, pentru eficientizarea politicilor guvernamentale.

Stefan Jicol s-a remarcat inca dinainte de Revolutie, cand a iesit in strada avand in brate o poza cu Nicolae Ceausescu vandalizata, un act de mare curaj in acele vremuri. De altfel, aceasta fotografie cu Stefan Jicol si portretul lui Ceausescu vandalizat a facut inconjurul lumii in decembrie 1989.

La cateva saptamani de la caderea regimului comunist, pe 15 ianuarie 1990, Stefan Jicol s-a inscris in PNL la Organizatia Tineretului National Liberal (OTUNL) si este astfel unul dintre cei mai vechi liberali din organigrama guvernului actual.

Inca de la inceputuri, Stefan Jicol a avut legaturi stranse cu conducerea partidului, avand o relatie apropiata cu fostul detinut politic Nicolae Cerveni (fost vicepresedinte al PNL), cu Radu Campeanu (presedinte al PNL) si Vintila V. Bratianu (vicepresedinte al PNL).

In ultimele trei decenii, Stefan Jicol a sponsorizat PNL cu peste 200 de mii de dolari. El a procedat la fel si cu Institutul de Studii Liberale condus de regretatul Thomas Kleininger, dar si cu numeroase alte scoli politice sau campanii electorale ale partidului.

Potrivit consemnarilor mass-media si din Monitorul Oficial, Stefan Jicol a donat PNL 120 de mii de euro doar in ultimii zece ani.

Stefan Jicol a abolvit Universitatea Politehnica Bucuresti, promotia 1993, si este inginer la baza. E pasionat de critica sociala si politici publice, fiind si politolog, abvolvind ca sef de promotie Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Stiinte Politice 2004.

In plus, a obtinut si o diploma in relatii publice si comunicare la fundatia liberala de prestigiu Friedrich Naumann Foundation, din Germania.

Chiar daca a avut legaturi politice in ultimii 30 de ani, trebuie mentionat ca Stefan Jicol nu a avut niciodata afaceri sau contracte cu statul, nu a ocupat vreo functie publica remunerata, nu a candidat si nu a fost pe nicio lista electorala. Stefan Jicol spune ca a luat aceste decizii pentru ca a preferat sa nu beneficieze de niciun privilegiu sau ca numele sau sa fie asociat cu vreo suspiciune de coruptie.

Fiind un adept al politicilor de dreapta, Stefan Jicol a fost membru in Consiliul de Conducere al Municipiului Bucuresti, sef al campaniei electorale a lui Ludovic Orban pentru presedintia PNL, creator, sponsor si organizator pe o perioada indelungata a Scolii Politice Liberale "I. Ghe. Duca" de la Horezu, pentru tinerii liberali.

Si-a dedicat o mare parte din timp pentru crearea unei noi generatii de politicieni, care sa nu aiba nimic in comun cu metehnele trecutului. Tocmai din acest motiv a condus comisii de specialitate si de formare a tinerilor din PNL si a adus adesea in atentia conducerii liberare proiecte de reforme si de modernizare pentru PNL, politici publice liberale, coduri etice si principii liberale, toate acestea inspirate din modele de succes implementate de partidele occidentale.

Averea lui Stefan Jicol este estimata la peste 3 milioane de euro si consta, printre altele, in proprietati imobiliare, lucrari de arta sau artefacte vechi. Banii dobanditi provin din profitul mai multor firme IT pe care le-a infiintat si condus dupa Revolutie.

Stefan Jicol este casatorit din 1993, iar sotia sa este un avocat de renume. Familia Jicol are doi copii majori.