Dosarul privind casele lui Iohannis a fost clasat de catre procurorii Parchetului General.

Decizia a fost luata in conditiile in care faptele din dosar au mai fost investigate in trecut, in baza articolului 16), litera i), din Codul Penal.

"Art. 16. Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale: (i) există autoritate de lucru judecat", se arata in Codul Penal, potrivit antena3.ro.

Sotia presedintelui, Carmen Iohannis, este si ea audiata ca martor in acest dosar.

Dosarul ii vizeaza atat pe sotii Iohannis, cat si pe notarul acestora, Radu Gabriel Bucsa, referindu-se la modul in care au intrat acestia in posesia a doua imobile in centrul Sibiului.

Sotii Iohannis au fost acuzati de abuz in serviciu, spalare de bani, fals intelectual si constituire de grup infractional organizat.

Dosarul a fost deschis dupa ce SC Jurindex Media SRL a facut denuntul.

In denunt se mai arata si ca familia prezidentiala a refuzat sa restituie statului 320.000 de euro, dobanditi ilegal, prin inchirierea unuia dintre cele doua imobile din Sibiu.