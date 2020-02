Fostul presedinte, Traian Basescu, nu exclude varianta in care sa candideze pentru un nou mandat la Primaria Capitalei.

"M-am obisnuit, in politica, sa nu mai fiu radical, sa nu mai spun 'niciodata cu asta'. Daca tot ne lansam in ipoteze, luati-o si pe asta (ca ar putea candida-nr.). Daca as lua Bucurestiul, din pacate a ramas la nivelul proiectelor pe care le-am terminat eu. De cand s-a contorizat Bucurestiul am stiut ca RADET va intra in faliment. Daca nu va exista candidat comun, sigur ca si PMP va avea un candidat. Dar in general ne gandim la alianta, partidul e prea mic", a declarat Traian Basescu, potrivit antena3.ro.

Cu toate astea, Basescu a declarat ca PMP il va sustine pentru Primaria Capitalei pe Nicusor Dan.