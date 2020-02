Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat miercuri, la Curtea Constitutionala, ca legile referitoare la buget trebuie sa fie dezbatute si aprobate in Parlament, nu sa fie adoptate de Guvern prin asumarea raspunderii.

"Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale sunt doua legi carora legiuitorul constituant le-a atribuit caracter exceptional, special. (...) Din examinarea si coroborarea textelor constitutionale se deduce ca legile bugetare sunt excluse de plano atat din modalitatea de adoptare prin procedura obisnuita, in sedinta separata, si asupra carora Guvernul isi poate asuma raspunderea (...), cat si in ceea ce priveste asumarea raspunderii Guvernului, care se circumscrie altor prevederi constitutionale (...). Legiuitorul a stabilit in mod concret modalitatea de adoptare a legilor bugetare, excluzand posibilitatea Guvernului de a abuza de procedura (...) cu privire la asumarea raspunderii asupra unui proiect de lege. Legile bugetului trebuie dezbatute si aprobate, nu asumate, in virtutea Constitutiei si a mai multor acte normative", a spus Iordache, care a fost desemnat sa sustina la CCR cererile presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor privind solutionarea unui posibil conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat.

In opinia sa, legiuitorul constituant a instituit o partajare a atributiilor celor doua puteri, executiva si legislativa, precum si o colaborare in ceea ce priveste problematica finantelor tarii, pentru a nu se ajunge la excluderea Parlamentului de la legiferarea Legii bugetului de stat si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat.

Vicepresedintele Camerei Deputatilor a solicitat Curtii Constitutionale sa indice conduita pe care Executivul si Legislativul trebuie sa o urmeze in situatia analizata.

"Va rugam sa constatati existenta unui conflict juridic de natura constitutionala. In acest context, semnalam faptul ca este necesar a se stabili conduita pe care autoritatile publice vizate trebuie sa o adopte pentru a fi in concordanta cu prevederile constitutionale, in sensul dezbaterii si adoptarii legii bugetare potrivit articolelor constitutionale", a sustinut Iordache, potrivit site-ului Agerpres.

CCR discuta, miercuri, sesizarile privind un posibil conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema Legii bugetului de stat pe anul 2020 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, pentru care Executivul si-a asumat raspunderea.

La inceputul sedintei, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a anuntat conexarea celor patru cereri formulate de catre presedintii Senatului si Camerei Deputatilor.