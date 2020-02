Politica • 12 Februarie 2020 • 10:51 10:51 Lectura de un minut

Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca el ar putea sa intre in lupta pentru Primaria Capitalei, in cazul in care PNL nu gaseste un candidat puternic in fata Gabrielei Firea.

"Noi trebuie sa dam o solutie pentru Bucuresti. Eu voi fi intotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere, in orice loc din Romania sau din afara, dar cred foarte mult ca colegii mei, sprijiniti fiind de Ludovic Orban pot sa faca o figura exceptionala. Daca nu gasim o solutie sigura 100%, nu o sa ma uit sa vedem cum pierde partidul alegerile ca in 2016", a declarat Rares Bogdan, potrivit adevarul.ro. Rares Bogdan a fost intrebat si ce procent estimeaza ca ar obtine daca ar candida, iar acesta a raspuns: "Minim 37-38%. In fata Gabrielei Firea care nu poate obtine mai mult de 20%. Pe locul 3, dupa candidatul USR-PLUS”.

