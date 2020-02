Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv din luna martie, iar deficitul va veni sub 3% in anul 2022.

"Romania va intra in procedura de deficit excesiv, inca un cadou lasat Romaniei de cei de la PSD, procedura de deficit excesiv, nu putem sa evitam acest lucru. Ce putem noi sa facem este sa ne asiguram ca venim cat mai repede cu deficitul pe ESA sub 3%. Am aratat deja acest lucru in strategia fiscal-bugetara, ne intoarcem sub 3% in 2022, pentru ca este cel mai rapid, dar, in acelasi timp, nu vrem sa influentam negativ economia", a declarat Florin Citu in cadrul unei emisiuni.

Conform spuselor ministrului, procedura de deficit excesiv va fi decisa de catre cei de la Comisia Europeana: "vom vedea cand va dori Comisia sa o ia". Cel mai devreme este in martie, dar poate sa fie si in mai, depinde de Comisie".

Bugetul pe anul 2019 s-a inchis cu deficitul de 4,6% din PIB, echivalentul cheltuielilor mai mari cu 48,3 miliarde decat veniturile bugetare, potrivit mediafax.ro.

Bugetul prezentat de PSD anul trecut avea in atentie un deficit de 2,76% din PIB, tinut in limita de 3% prin amanarea de plati, concedii medicale si rambursari de TVA catre firme.

Actualul Guvern a decis sa nu actioneze asupra acestui buget si din acest motiv s-a ajuns la cresterea deficitului.