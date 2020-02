Virgil Popescu, ministrul Economiei, raspunde acuzatiilor "ipocrite" ale Gabrielei Firea, sustinand ca facturile consumatorilor vulnerabili sunt incarcate acum de pierderile de retea.

"In lipsa performantelor administrative, doamna Firea face in ultima vreme declaratii tipice pentru un primar care stie ca va pierde alegerile.

Acuza de cateva zile sabotaje inchipuite, crezand ca bucurestenii nu vad realitatea orasului lor.

Infrastructura Termoenergetica cedeaza in fiecare zi NU pentru ca cineva vrea s-o SABOTEZE pe doamna primar, ci pentru ca tocmai doamna Firea se saboteaza pe ea insasi prin faptul ca in cei aproape patru ani de mandat NU A FACUT NIMIC.

Bucurestenii platesc facturi pentru apa calda si caldura si se asteapta sa primeasca servicii de calitate. Ministerul Economiei si Energiei, prin ELCEN, asigura servicii de calitate, insa Termoenergetica, prin primaria Capitalei, prefera sa nu schimbe tevile vechi de zeci de ani, afectand chiar sanatatea bucurestenilor.

!!!Doamna Firea!!! in mandatul dumneavoastra toti consumatorii din Bucuresti au devenit vulnerabili prin proasta gestionare a retelei fostei RADET. Guvernul PNL nu va interzice, asa cum sustineti dumnevoastra, subventionarea gigacaloriei pentru consumatorii casnici, ci ii va proteja, prin subventii, pe consumatorii care sunt cu adevarat vulnerabili si pentru care plata unei facturi este o adevarata provocare.

!!!Doamna Firea!!! dumnevoastra, prin pierderile din retelele fostei RADET, incarcati chiar si facturile consumatorilor vulnerabili pe care ii deplangeti, in mod ipocrit. Fiti sigura ca orice minciuna aruncata de dvs. in spatiul public nu va ramane fara un raspuns din partea noastra", a scris Virgil Popescu pe Facebook.