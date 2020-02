Nicusor Dan, candidatul sustinut de USR pentru Primaria Capitalei, a anuntat ca se va intalni astazi cu Vlad Voiculescu, candidatul sustinut de PLUS, si ii va propune sa faca echipa, sa mearga la cel putin trei dezbateri televizate si sa comande impreuna un sondaj de opinie.

"Astazi continui intalnirile cu partenerii din Opozitie pentru stabilirea candidatului unic la Primaria Capitalei.

Ma voi intalni cu candidatul Plus, Vlad Voiculescu, si ii voi propune trei lucruri:

1. sa facem echipa acum si mai ales dupa alegeri, sa contribuie fiecare cu expertiza proprie la planul pentru Bucuresti;

2. sa mergem la televiziune in fata tuturor bucurestenilor, sa dezbatem programele si solutiile pentru Capitala in cel putin trei intalniri (am fi avut pana acum aceste dezbateri, daca nu le refuza);

3. sa comandam impreuna un sondaj de opinie care sa fie condus de oameni de stiinta, sociologi, dupa o metodologie transparenta si auditabila, prin implicarea unor case de sondaje de renume international.

Sper din toata inima ca oamenii politici din Opozitie sa impartaseasca dorinta bucurestenilor de a avea un candidat unic la Primaria Capitalei. Este singura solutie pentru a scapa Capitala de coruptia si incompetenta administratiei Firea-PSD.

Va tin la curent!", a scris pe Facebook Nicusor Dan.