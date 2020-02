Presedintele UDMR a mentionat ca modificarile legilor electorale implementate de catre PNL sunt inacceptabile si ca se va adresa Curtii Constitutionale daca acestea vor aparea in Monitorul Oficial.

Kelemen Hunor a precizat in cadrul unui interviu ca nu este de acord cu schimbarile pe care vor sa le faca cei de la PNL, dupa ce a inceput procedura de dizolvare a Parlamentului.

"Va schimba Guvernul regulile jocului dupa ce am intrat pe procedura. Ceea ce e inacceptabil, sa schimbi regulile jocului dupa ce ai inceput procedura de dizolvare a Parlamentului. Schimba ordonanta de urgenta sistemul nostru electoral. Sistemul nostru electoral este gandit pentru paralementare si construit pe liste judetene. Circumscriptia electorala este judetul, numarul de mandate este stabilit in functie de locuitorii din acel judet si de aceea pot sa votezi in interiorul judetului, in interiorul circumscriptiei daca locuiesti in circumscriptia respectiva. Daca tu spui ca fiecare voteaza unde doreste, unde se trezeste, oriunde in tara, schimbi in mod mascat acest sistem. Nici macar nu e un sistem hibrid, e o prostie, potrivit antena3.ro.

O parte din mandate sunt distribuite pe listele judetene, o parte merg pe lista nationala. O astfel de schimbare de sistem fara o discutie pealabila nu se poate accepta. Ramane sa vedem daca in Parlament se poate modifica propunerea. Nu cred ca se poate ajunge rapid la o modificare corecta si consistenta. Ma voi adresa si eu Avocatului Poporului si voi cere sa sesizeze CCR daca va aparea aceasta ordonanta in Monitorul Oficial. Oricum nu avem de ce sa ne grabim, trebuie sa mai stam inca 30 de zile", a declarat presedintele UDMR.