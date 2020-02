Gabriela Firea, primarul Capitalei, sustine ca noul program de guvernare, prezentat de premierul Ludovic Orban, reprezinta un pericol pentru bugetul familiilor din Bucuresti, intrucat "se va ajunge la triplarea facturilor la intretinere".

"Pericol pentru bugetul familiilor din Bucuresti! Se va ajunge la triplarea facturilor la intretinere. Noul Program de guvernare, prezentat de Dl Orban, prevede initiativa ministrului PNL al economiei, Virgil Popescu, care vrea sa interzica subventionarea gigacaloriei pentru consumatorii casnici, de catre primarii.

Ma voi opune acestui proiect si am asigurarea si din partea colegilor Marcel Ciolacu si Paul Stanescu, ca parlamentarii nostri vor vota impotriva unui proiect de saracire a bucurestenilor.

Bucurestiul contribuie cu 25% la PIB-ul Romaniei iar la PMB se intoarce 0,6%. Infim! Cu toate acestea, consideram ca trebuie platita in continuare subventia pentru populatie. In blocurile vechi de apartamente, racordate la Radet- Termoenergetica, locuiesc bucuresteni cu venituri minime sau medii pe economie, nu bogati. Cei care si-au permis financiar, s-au mutat in blocuri noi, unde incalzirea cu gaze este mai scumpa sau in zonele rezidentiale din judetul Ilfov.

In municipiul Bucuresti, pretul total al GIGACALORIEI cu TVA este de 495,51 lei, din care 163,03 lei este platit populatie (consumatorul casnic) si diferenta de 332,48 lei subventie este platita de Primaria Capitalei.

Pentru o luna de iarna, la o garsoniera (1 camera cu o persoana) se platesc 109 lei/ luna de iarna subventionat iar nesubventionat de primarie ar ajunge 320 lei/ luna de iarna.

Pentru o luna de iarna la un apartament de 2 camere cu 2 persoane se plateste energia termica subventionata aproximativ 165 lei/ luna si nesubventionata de Primaria Capitalei s-ar plati 450 lei/ luna.

Pentru o luna de iarna la un apartament cu 3 camere (trei persoane) se plateste acum 206 lei/ luna de iarna subventionat iar nesubventionat 610 lei/ luna", a scris pe Facebook Gabriela Firea.