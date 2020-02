"Guvernul PNL Orban distruge sistemele publice de sanatate si de educatie fara sa puna nimic in loc", a afirmat Victor Ponta.

"O operatie de apendicita la un spital de stat costa 2.000 ron (decontati de Casa de Sanatate) /o operatie de apendicita la un spital privat costa 7.000 ron (2.000 decontati si 5.000 platiti de pacient din buzunar sau din asigurarea privata facuta de firma multinationala la care lucreaza)! Pana aici totul este logic... problema este ce a facut Guvernul Orban PNL mai departe!

Este foarte bine ca in Romania sa existe un Sistem puternic privat de Sanatate /la fel si un Sistem privat de educatie - dar acestea se adreseaza catre maxim 10% din populatie (cei cu venituri peste medie) - niciodata nu si-au propus si nu au cerut sa distruga Sistemul public /si nu exista nicio tara din lume, oricat de bogata, unde tot Sistemul de Sanatate sau de Educatie sa fie privatizat - ar fi un dezastru pentru majoritatea populatiei!

Guvernul PNL Orban (cu sprijinul iresponsabil al exaltatilor si al angajatilor firmelor straine din USR - PLUS) distruge sistemele publice de sanatate si de educatie /fara sa puna nimic in loc! In primul rand a dat acces la Programele Nationale pentru toate spitalele - dar banii sunt la fel , nu au crescut bugetele cu niciun leu /deci cei care nu au banii suplimentari necesari sa mearga la privat (90% din populatia Romaniei) vor avea la Stat bani mult mai putini = servicii din ce in ce mai putine!

Ministrul Costache merge mai departe cu ce a promis patronilor lui si actualizeaza tarifele de decontare la cat este acum la privat (deja a facut acest lucrur doar pentru operatiile pe care le face el pe cord de la 2.000 euro la 10.000 euro) - dar banii raman la fel; rezultatul este ca in loc de 5.000 de persoane operate anual vor ramane doar 1.000 (ca atat ajung banii) iar restul de 4.000, daca nu au bani din buzunar pentru operatie pot sa moara acasa!

Citeste si: Ponta, predictii pentru 2021: "Probabil ca vom avea o guvernare PNL -

Acesta metoda prin care doar un numar restrans de cetateni (circa 10%) cu venituri mari au acces la Sanatate nu exista in nicio tara din lume - doar in Jungla /dar in Romania acei 10% sunt cei care domina si conduc tara - iar restul de 90% sunt hraniti doar cu Propaganda 'anti - PSD' (liderii PSD isi permit accesul la medicina privata si tac din gura de frica Propagandei desi electoratul lor este cel mai afectat)!

Miza Guvernarii 'Orban' PNL din Noiembrie pana in Februarie a fost de 2 miliarde de euro /anual de la Ministerul Sanatatii (plus 1 miliard euro de la Casa Nationala de Sanatate)!

Miza romanilor este ca Sanatatea sa ramana un drept fundamental /cat mai multi cetateni sa aiba acces chiar daca nu au resurse financiare importante /iar sistemul privat sa se dezvolte natural nu distrugand sistemul public!

Romanii care lucreaza in Diaspora au in tara parinti, copii sau rude care merg la spitalele publice / si ei se intorc in tara pentru afectiunile mai grave (in Europa si America acestea fiind prea scumpe) /vor constata curand ca in Romania serviciile de sanatate vor fi mai scumpe decat in Franta, Italia sau Spania!

Citeste si: Ponta: PNL iar se face de ras daca merge in continuare cu aces Orban!

Peste 2 - 3 ani veti vedea toti efectele acestor masuri criminale /va fi insa prea tarziu: aveti bani de sanatate - foarte bine /nu aveti - va tratati acasa cu fericirea ca ati votat PNL!", a scris pe Facebook Victor Ponta.