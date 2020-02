Valer Dorneanu, presedintele CCR, a declarat ca termenul stabilit pentru transmiterea deciziilor in legatura cu alegerile anticipate este de patru zile.



Curtea Constitutionala (CCR) a declarat ca nu va intarzia decizia pentru alegerile anticipate. Termenul stabilit pentru transmiterea punctelor de vedere in legatura cu sezisarile depuse de catre Mracel Ciolacu si Titus Corlatean este de patru zile, potrivit g4media.ro.

Valer Dorneanu, presedintele CCR, a mentionat ca presedintii Parlamentului si presedintele Romaniei isi pot exprima punctele de vedere pana pe data de 14 februarie ca ulterior sa fie stabilita si data sedintei de judecata.

Presedintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, a depus luni la CCR sesizarea prin care contesta desemnarea lui Ludovic Orban in functia de prim-ministru al Romaniei si prin care reclama conflictul juridic dintre Parlament si presedintele Klaus Iohannis.

"Conflictul juridic de natura constitutionala consta in exercitarea in mod discretionar a atributiilor Presedintelui Romaniei, astfel cum acestea sunt reglementate de Constitutia Romaniei, republicata, constand in desemnarea, in data de 6 februarie 2020, a candidatului Ludovic Orban la functia de prim-ministru (…) cu incalcarea, in mod direct sau indirect, a urmatoarelor principii sau dispozitii constitutionale: 1. principiul colaborarii loiale intre institutiile publice, (…) 2. obligatia constitutionala de a veghea la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice; (…) 3. obligatia constitutionala de a exercita functia de mediere intre puterile statului", a mentionat Marcel Ciolacu in documentul trimis la CCR.