Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, sustine ca organizarea alegerilor anticipate, cu doua-trei luni inainte de termen, este "o mascarada".

"Niciun coleg de-al meu nu a spus ca PSD trebuie sa se teama de alegeri si de votul romanilor. Este o mascarada sa faci alegeri anticipate cu doua-trei luni inainte de alegerile la termen. Ati citit programul de guvernare al acestei mascarade, acelasi guvern demis. Uitati-va, in programul de guvernare este explicit ca se doreste de la 1 septembrie sa nu fie puse in aplicare legile votate in Parlament: maririle pensiilor, alocatiilor si salariilor profesorilor", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit antena3.ro.

De asemenea, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca va face o sesizare la Curtea Constitutionala pentru faptul la presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pe Ludovic Orban in functia de premier.