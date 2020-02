Mihai Fifor il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de incalcarea Constitutiei "cu buna stiinta", prin desemnarea lui Ludovic Orban in functia de premier.

"Prin desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de premier, presedintele Klaus Iohannis forteaza practic alegerile anticipate, incalcand cu buna stiinta Constitutia.

Domnul Iohannis realizeaza ca, in cazul in care vom avea alegeri la termen, PNL nu are nicio sansa de a obtine un rezultat bun, din cauza guvernarii dezastruoase.

Dupa guvernarea dezastruoasa a PNL, Iohannis realizeaza ca pana la alegerile la termen partidul sau va scadea abrupt in preferintele cetatenilor. Vrea anticipate, pentru a obtine votul cetatenilor inainte de prabusirea iminenta a PNL, vrea anticipate pentru ca stie foarte bine ca acest guvern liberal nu va dubla alocatiile pentru copii si nici nu va majora pensiile si salariile de la 1 septembrie.

Avem de a face cu o atitudine greu de explicat in care PNL il propune pe Orban premier, dar in acelasi timp nu vrea sa-l voteze pe Orban premier! Oamenii care au votat PNL la europarlamentare si prezidentiale au sperat ca acest partid isi va asuma guvernarea tarii si ca vor aduce o schimbare in bine.

Numai ca, dupa trei luni, vad ca cei de la PNL fug de la guvernare, lasand dezastru in urma lor. S-au imprumutat de 5 ori mai mult, la dobanzi mai mari, au stopat investitiile incepute de PSD in autostrazi, inflatia a crescut, cursul valutar a explodat, iar o data cu el cheltuielile au crescut exponential, in timp ce veniturile au scazut. Au crescut deficitul bugetar, depasind pragul de 3% acceptat in UE, au privatizat sanatatea care va duce la inchiderea spitalelor de stat, au inceput sa vanda companiile profitabile ale statului.

Presedintele Iohannis foloseste PNL pentru a-si face jocurile politice de a obtine toata puterea din stat si de a inlatura toate formele de opozitie, dar PSD nu va accepta acest joc murdar, care afecteaza grav interesele cetatenilor si va sesiza Curtea Constitutionala.

Desemnarea lui Orban pentru functia de premier nu urmareste identificarea unei majoritati parlamentare, asa cum cere Curtea Constitutionala, prin

Decizia 80/2014. In schimb, propunerea PSD si PRO Romania indeplinea aceasta conditie, iar presedintele avea obligatia sa o constate, pentru ca, asa cum spune CCR, el nu este decident in aceasta procedura, ci doar mediator", a scris pe Facebook Mihai Fifor.