Jurnalistul Ion Cristoiu este de parere ca PSD si PNL ar trebui sa se puna de acord si sa organizeze alegerile anticipate, pentru ca orice intarziere va fi in favoarea USR.

"E foarte important ca in spatiul public se discuta ce va face PSD-ul si cum se va opune acestui mecanism al anticipatelor. Caderea Guvernului Orban, care a fost o cadere controlata, nu a fost o surpriza, (...) este inceputul anticipatelor. E un mic hop acum cu Guvernul Orban dar in momentul in care pica si acest Guvern, partile isi vor da arama pe fata. Partile, dl Iohannis, PSD si PNL au evitat sa arate ca fac anticipate si ca, de fapt e o criza reala", a spus Crsitoiu.

"PSD stie ca nu are cum sa castige aceste alegeri, nici anticipate, nici la termen. E un val de dreapta. Calculele lor sunt: daca s-ar continua cu situatia de Guvern minoritar si o majoritate PSD, calculele lor sunt ca in decembrie pierd ambele partide (PSD si PNL) si castiga USR.

Daca PSD ar vota Guvernul Orban, am avea un guvern plin care ar organiza localele. Si acest guvern, a doua zi dupa investire, USR va incepe o presiune pentru 2 OUG: cea cu alegerile in doua tururi, respectiv cea cu presedintii de Consilii Judetene. In acel moment, PSD a pierdut localele. E limpede", a mai afirmat ion Cristoiu, potrivit antena3.ro.