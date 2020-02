Fostul premier, Viorica Dancila, sustine ca nu va candida pentru functia de presedinte al PSD, dar il va sustine pe Marcel Ciolacu.

"Nu candidez. O sa sustin o echipa care sa coordoneze si sa relanseze partidul pentru alegerile locale si parlamentare. (...) Sa vedem cu ce reforma vine fiecare candidat, echipa pe care o are in jur. Nu am discutat despre aceste lucruri (daca sunt mai multi candidati - n.r.), probabil ca astazi vom afla mai multe, nu fac parte din echipa de conducere a PSD", a declarat Viorica Dancila, inainte de reuniunea CExN a PSD.

"Probabil, astazi, vedem daca presedintele interimar va candida, eu sper sa candideze si sper sa ne pregatim cat mai repede pentru alegeri. Il sustin pe domnul Ciolacu, a preluat (partidul - n.r.) intr-o perioada dificila, am vazut ca a coordonat foarte bine trecerea motiunii de cenzura. Deci, eu cred ca s-au facut pasi in directia cea buna", a mai precizat Dancila.

"Important este de ce vor cei de la PNL alegeri anticipate. Cred ca de aici trebuie sa plecam. (...) E clar ca vor o politica de austeritate, e clar ca ne indreptam catre FMI, e clar ca in martie s-ar putea declansa procedura de deficit bugetat excesiv, ceea ce presupune un plan de masuri din partea Comisiei Europene. Si, pentru ca stiu ca toate acestea care urmeaza, ca nu pot creste punctul de pensie, ca vor veni cu masuri pe care romanii nu le doresc, atunci solutia este data de alegerile anticipate. Oricum PSD e pregatit", a spus fostul premier, potrivit antena3.ro.