O asociatie civica a depus plangere penala pentru aproape jumatate din Guvern, pentru ajutorul de stat acordat combinatului Siderurgic de la Hunedoara.

Ludovic Orban, Florin Citu si Virgil Popescu au fost vizati intr-o plangere penala, depusa la Parchetul General de catre o asociatie civica, in care sunt acuzati de trafic si cumparare de influenta.

"Ar putea insemna o cercetare penala sau un anunt oficial de la Parchetul General ca nu declanseaza nicio urmarire penala. (...) Aici e o sesizare facuta de o asociatie civica si trebuie luata in discutie macar sub aspectul unei audieri", a spus avocatul Gheorghe Pipera in cadrul unei emisiuni.

"Acea asociatie civica spune ca doamna senator are o companie care se ocupa cu reparatii si mentenanta pentru Combinatul Siderurgic din Hunedoara. Asta spune acea asociatie civica, nu eu. E interesant sa vedem ce au de spus si ei", a mai adaugat acesta.

"Legat de cazul acesta de la Hunedoara, acolo e vorba de o doamna senator PNL, Carmen Harau. Este printre initiatorii acelei scrisori facute pentru a obtine acel ajutor de stat constand in plafonarea pretului la gaze. Pentru consumatori nu e buna plafonarea, dar pentru companii da. Acea asociatie civica spune ca doamna senator are o companie care se ocupa cu reparatii si mentenanta pentru Combinatul Siderurgic din Hunedoara", potrivit antena3.ro.

"La cat de ravasit e Guvernul Orban, asta nu mai e o nenorocire. S-au nenorocit singuri prin alte actiuni. Ramane de vazut care va fi reactia Parchetului si daca exista o intentie reala de a verifica diverse decizii ale Executivului, care sunt, uneori, suspecte", a declarat Adrian Ursu.