Lectura sub un minut

Premierul Ludovic Orban a declarat ca va trimite toate ordonantele de urgenta, adoptate in sedintele de guvern, la Monitorul Oficial.

"Trimitem la Monitorul Oficial toate ordonantele de urgenta. Din punctul nostru de vedere, ordonantele de urgenta indeplinesc toate conditiile pentru a fi valide si pentru a intra in vigoare. Deja au si fost emise cateva ordonante, iar astazi si maine urmeaza sa trimitem toate ordonantele. Avocatul Poporului are dreptul sa sesizeze Curtea Constitutionala. Nu ma tem de nimic. Am adoptat ordonante de urgenta extrem de importante, indispensabile, cele mai multe care produc efecte benefice pentru administratie, economie, pentru absorbtia fondurilor europene si pentru solutionarea diferitelor situatii critice", a declarat Ludovic Orban, potrivit antena3.ro.