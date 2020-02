Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca PSD foloseste majoritatea din Parlament pentru a nu mai plati facturi catre sectorul privat, astfel incat sa poata creste salariile si pensiile speciale ale demnitarilor.

"Trebuie sa-i oprim!!!

PSD foloseste majoritatea din Parlament pentru a:

- resuscita OUG 114 care a distrus piata creditelor pentru persoane fizice, era pe cale sa falimenteze administratorii de pensii private ca dupa aceea PSD sa nationalizeze Pilonul II (vedeti in aceste zile cum ataca orice demers care implica sectorul privat), a suprataxat sectoaree comunicatii si energie, etc.

- reintroduce supraacciza la combustibil asa cum au mai facut in 2017

- suprataxa contractele part-time

- elimina companiile de ridesharing de pe piata din Romania, - Bolt etc.

- reintroduce TVA split

- a-si creste iar salariile pe care noi le- am inghetat, in loc sa lase banii pentru investitii

- nu mai plati facturi catre sectorul privat- in ianuarie am rambursat 1.7 milarde lei TVA, am continuat sa decontam concediile pentru ca socialistii lasasera datorii de aproape 4 miliarde lei- PSD vrea sa tina banii pentru a plati cresteri salariale si pensii speciale pentru demnitari.

- a opri reforma si informatizarea ANAF- doar cu un ANAF nereformat si neinformatizat pot socialistii si acolitii lor sa fure in liniste. De ce credeti ca tipa si urla acum impotriva reformei si infomatizarii ANAF?

Aceasta configuratie a Parlamentului este TOXICA pentru Romania. Cu cat o schimbam mai repede, cu atat mai bine.

Doar cu un Parlament cu o majoritate liberala putem sa implementam masuri care aduc bunastare tuturor romanilor.

Vom schimba majoritatea in Palament si vom face lucruri fantastice pentru romani. Pentru TOTI romanii", a scris pe Facebook Florin Citu.