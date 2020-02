Fostul peresdinte Traian Basescu critica decizia PNL de a nu-si vota propriile guverne, doar pentru a putea ajunge la alegeri anticipate.

"PNL are tesla!

Si ce credeti ca face PNL cu tesla? Sa vedem.

Nu exista tara in Uniunea Europeana in care partidele la putere sa aibe 'pasiunea' de a isi darma propiile guverne. PDS-ul a facut-o de doua ori, PNL a anuntat deschis prin vocea presedintelui sau ca urmeaza sa-si provoace caderea in Parlament de doua ori, dupa ce a contribuit din plin la reusita motiunii de cenzura.

Contaminati de naravurile proaste ale PSD-ului (nu degeaba au facut ei USL-ul) acum liberalii trambiteaza nevotarea guvernului 'Ludovic al II-lea'.

Citeste si: BEx al PNL a aprobat lista noului Cabinet si programul de guvernare

Cum va raspunde PSD-ul dorintei liberalilor de a nu fi votat guvernul? Simplu: nu vor asigura cvorumul la momentele de vot. Pozitie extrem de usor de justificat atata timp cat liberalii nu-si voteaza propriul guvern.

PSD-ul se va prevala si de asteptarea deciziei CCR la intampinarea pe care a depus-o, tergiversad votul pentru un nou guvern.

Si uite asa se intra intr-o lunga perioada de instabilitate politica care va avea ca platitori PNL si Presedintele Romaniei, cei care au luat puterea pentru a se juca de-a guvernele care cad.

Ca si la PSD si la PNL constatam ca deasupra interesului national de a avea un guvern stabil, se afla interesele de partid sau chiar doar interesele catorva lideri politici.

Citeste si: PSD stie ca nu are cum sa castige aceste alegeri. E un val de dreapta

Pacat! Este cert! PNL are tesla!", a scris Traian Basescu pe Facebook.