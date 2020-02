Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, sustine ca Romania se afla intr-o "criza politica fara precedent", care are urmari grave.

"Liberalii vor alegeri anticipate pentru ca vor sa ascunda ca Guvernul duce Romania in austeritate. Ne aflam intr-o criza politica fara precedent pentru Romania. Aceasta criza politica are urmari grave asupra tarii noastre si asupra tuturor. Am venit cu o propunere de premier de stanga, onest si apreciat. Avem o majorite stabila cu care Romania poate fi guvernata.

Daca vor fi publicate OUG date de Guvernul PNL vom sesiza avocatul poporului. Ma bucur de sustinerea social-democratilor o sa anunt saptamana viitoare daca voi candida pentru sefia partidului. Sunt onorat ca sunt sustinut de colegi.

PSD vrea sa castige alegerile locale", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit antena3.ro.