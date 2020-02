Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, il ataca pe Ludovic Orban, spunand despre acesta ca este "cel mai incompetent dintre incompetenti".

"Nu o sa spuna nimic, pentru ca in trei ani si cateva luni, Primaria Capitalei, printr-un primar general PSD a alocat bugete record pentru sanatate, peste 100 de milioane de euro anual si chiar in acest an de austeritate, am prevazut aceeasi suma fara precedent, de peste 100 de milioane de euro, pentru ca sunt sume necesare sistemului de sanatate si pot demonstra oricand si colegii mei primari de sectoare ce am facut in Bucuresti in domeniul Sanatatii: Ce spitale am finalizat, ce cladiri noi am construit in curtile spitalelor vechi, ce aparatura moderna ultraperformanta am luat, cum trimitem la specializare medicii din Bucuresti. Trebuie sa ne aparam munca si valorile noastre.

De asemenea, modernizarea retelei de termoficare, cu un cinism ingrozitor administratorul ELCEN, membru PNL Sector 1, a comandat o temperatura mult mai mare pentru livrarea agentului termic de la ELCEN catre fostul RADET, am cerut o temperatura de 96-98 de grade si s-a livrat cu peste 20 de grade mai mult, intenionat, nu din greseala, pentru ca si la RADET si la ELCEN lucreaza -profesionisti- au stiut ce provoaca, ca sute de blocuri raman fara caldura si apa.

Tot in conferinta de alegeri de ieri, premierul demis pentru incompetenta m-a certat ca nu am facut o centura verde a Capitalei. Il informez pe premierul demis ca centura verde a Capitalei nu poate fi construita de Firea la Primaria Capitalei si ca eu nu sunt sefa CNAIR si nu conduc Ministerul Transportuirlor.

Ce au facut ei? Nimic! Acum e de inteles, ca daca te cheama Ludovic Orban si ai o reputatie la nivel national intr-un domeniu si tu insitti sa te dai specialist in garduri...si santuri, eu zic ca ne meritam soarta. Dar soarta ne-o luam in propriile maini si de aceea Parlamentul a demis acest Guvern de incompetenti, condus de cel mai incompetent dintre incompetenti. Probabil, fiind acum din nou in perioada de dinaintea somajului, pregatindu-se sa fie din nou primul sofer al tarii, asa cum a mai fost, demis fiind de catre Parlament, Parlament democratic, isi cauta un job, domnul premier demis pentru incompetenta.

Eu il sfatuiesc sa nu ne mai convinga, ne-a lamurit deja! Suntem convinsi, nu mai trebuie sa se straduiasca pentru ca in toate marile capitale europene exista garduri de protectie a liniei de tramvai si in toate studiile specialistilor in mobilitate, nu doar din Romania, ci din intreaga Europa, se releva faptul ca s-a injumatatit timpul de a parcurge o calatorie din momentul in care linia de tramvai este protejata de un gard", a declarat Gabriela Firea, potrivit antena3.ro.