Pro Romania a decis sa voteze motiunea de cenzura pentru ca PNL intentiona sa privatizeze sanatatea si sa dea bani publici bancilor comerciale ''apropiate'', a declarat intr-o conferinta de presa, duminica, liderul judetean al partidului, deputatul sucevean Ioan Catalin Nechifor.

''Decizia Pro Romania de a vota motiunea de cenzura s-a luat fix in noaptea de marti spre miercuri, pentru ca hotii de la PNL dadeau la greu ordonante de urgenta care privatizau sanatatea si care dadeau bani publici la banci comerciale care au fost apropiate in piata, alaturi de ei. (...) Cei de la PNL nu voiau altceva decat sa directioneze banii publici din sanatate catre spitale private'', a spus Nechifor.

In opinia acestuia, liberalii nu sunt interesati de sanatatea publica si de oameni, ci de ''fraudarea'' statului printr-un ''sistem mafiot'', din care ar face parte ministrul sanatatii si presedintele CNAS.

''In spate avem, din pacate, nu un calcul despre oameni, despre sanatatea publica, despre viata noastra, ci despre interese private, pentru ca, din pacate, ministrul sanatatii vine dintr-o clinica privata care ar fi urmat sa beneficieze de fonduri de la stat, doamna presedinte de la Casa de Sanatate, la fel, vine din zona privata, din aceeasi clinica medicala. Vedeti, un intreg sistem mafiot pregatit sa fraudeze si sa directioneze bani publici in zona privata'', a afirmat Nechifor, potrivit Agerpres.

El considera ca un guvern cu atributii limitate este mai bun, fara ordonante de urgenta si fara prorogare de termene, astfel incat oamenii sa-si ia pensiile marite, iar copiii sa primeasca alocatiile majorate.

Citeste si: Turcan: PNL se va abtine la votul pentru investirea unui nou Cabinet

''E mai bine sa avem un guvern interimar care nu poate da ordonante de urgenta, care nu poate face aceste tipuri de politici care nu sunt publice, ci doar de interese de partid. (...) Sa faca intr-adevar ceea ce au promis, ce au scris si in buget, pe care si l-au angajat tot asa, in Parlament, cu vointa lor. (...) Acest guvern e in situatia in care va trebui sa respecte legea pensiilor. (...) Cu acest guvern in functie pana la 1 septembrie, cel putin, pensionarii pot sta linistiti ca vor avea cresterea la pensie. (...) Cei care au copii pot sta linistiti ca alocatia se va plati asa cum s-a prorogat, initial, termenul, dar nu va putea fi prorogat ulterior. (...) Un guvern cu puteri mai limitate cred ca poate face mai mult bine pentru romani'', a sustinut Nechifor.