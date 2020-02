Dan Barna, liderul USR, a afirmat ca a avut o discutie cu Ludovic Orban in care i-a propus ca, in cazul in care nu se va ajunge la alegeri anticipate, sa intre la guvernare USR, insa liderul PNL a refuzat.

"Am avut aceasta discutie vineri. Premierul a declinat aceasta disponibilitate a noastra. La inceputul saptamanii voi repeta propunerea, este varianta pentru cazul in care nu se constituie majoritatea necesara pentru anticipate. Anticipatele sunt miza zero", a declarat Barna.

"I-am transmis pozitia USR: alegerile anticipate sunt solutia morala, normala si etica in momentul de fata. In caz contrar vom avea o guvern care nu poate sa guverneze. (…) I-am facut doua cereri foarte clare in scenariul in care majoritatea toxica din Parlament blocheaza anticipatele: sa se asigure ca premierul va avea in programul asumat OUG pentru alegerea in doua tururi a primarilor si USR sa faca parte efectiv din Guvern", a mai spus presedintele USR, potrivit g4media.ro.