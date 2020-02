Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a fost socata de "lipsa de transparenta" a Guvernului Orban, in privinta OUG a privatizarii in Sanatate.

"As dori sa precizez ca pe mine m-a socat lipsa de transprenta in sensul ca pe site-ul Ministerului Sanatatii aparea un proiect de ordonanta iar in momentul in care acesta a fost adoptat au aparut lucruri in plus. Doua puncte care din punctul meu de vedere nu ajuta pacientii din Romania.

Punctul 5 da voie: existenta unor servicii private de urgenta in conditiile in care spitalele municipale orasenesti exista aprobari pentru infiintarea acestor copartimente de primiri urgente, de catre acea comisie interministeriala prezidata de Raed Arafat, dar din pacate acestea nu pot fi finantate ca nu sunt bani.

In conditiile acestea sa dam bani serviciilor private de urgenta cand noi nu putem sa asiguram finantarea centrelor aprobate deja", a declarat Sorina Pintea, potrivit antena3.ro.