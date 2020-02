Vicepremierul interimar Raluca Turcan spune ca PNL este pregatit sa gaseasca solutii pentru a avea loc alegerile anticipate in Romania, dar admite ca PSD ar putea gasi "cai abuzive" ca sa impiedice organizarea acestor alegeri.

"In momentul de fata, Parlamentul este confiscat si acaparat de catre PSD. Daca PSD se pune pe picioarele de indarat si va folosi toate caile si constitutionale dar si abuzive, pe care si le pot imagina, e posibil ca procesul alegerilor anticipate sa fie ingreunat. Insa, desigur ca va exista un decont public la un astfel de comportament, pentru ca grupul parlamentar PNL a luat in calcul toate posibilitatile la care ar putea apela PSD-ul pentru a bloca alegerile anticipate si suntem pregatiti sa le contracaram. Daca insa PSD-ul va avea un comportament abuziv, atunci va exista decontul public si electoral", a declarat Raluca Turcan, sambata, intr-o conferinta de presa la Sibiu.

Intrebata de catre jurnalisti cum ar putea PSD sa impiedice organizarea alegerilor anticipate, Raluca Turcan a raspuns: "Nu le dau idei acum. Sunt suficient de diabolici incat sa gaseasca multiple cai abuzive de a confisca Parlamentul intr-un interes pur politic, al lor de partid si anume sa nu ajunga la alegeri anticipate, sa nu se intalneasca cu electoratul in acest moment in care sunt intr-un declin politic grav, dar nu cred ca trebuie sa le dau aceste idei public eu".

Turcan crede ca "sunt sanse mari sa ajungem la anticipate, chiar daca procesul este unul dificil".

"Sunt sanse mari sa ajungem la anticipate, chiar daca procesul este unul dificil si respins din rasputeri de PSD. (...) Daca PSD-ul incearca sa blocheze investirea a doua Cabinete pe care apoi sa le respingem in Parlament, pentru a fi dizolvat Parlamentul, PNL mai are pregatite cateva variante astfel incat sa separe apele: fie demonstram inca o data ca Romania este tratata de catre PSD pe persoana fizica in interesul liderilor politici ai PSD si ignora, dispretuiesc tot ceea ce societatea asteapta, fie ca PNL reuseste sa impuna un comportament institutional, care pana la urma sa dea satisfactia asteptarilor oamenilor si anume, alegeri anticipate", a adaugat Raluca Turcan.

Liberalii spun ca isi doresc anticipate, pentru ca se bazeaza pe dorinta alegatorilor.

"Noi ne dorim sa ajungem la o guvernare stabila pe termen lung cu reprezentativitate in Parlament, in acord cu sprijinul care exista in momentul de fata pentru anumite partide politice. Structura parlamentara nu mai reflecta optiunea politica din societate. Structura parlamentara are in momentul de fata un PNL cu 20% si un PSD cu 45%, iar in societate, optiunile sunt rasturnate: PNL are un urias sprijin in randul oamenilor si un PSD in declin, cu un mare grad de nemultumire. Si atunci este firesc ca institutia de baza, care trebuie sa fie partener in activitatea Guvernului si in activitatea presedintelui Romaniei, sa fie in acord cu structura societatii si cu optiunea politica a societatii", a spus Raluca Turcan.

Potrivit Ralucai Turcan, parlamentarii PNL nu isi vor vota Guvernul in Parlament, ci se vor abtine de la votul de investitura a noului Cabinet.