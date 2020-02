Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a apreciat ca gardurile care delimiteaza ampriza liniei de tramvai, realizate in ultima perioada in Bucuresti, trebuie date jos, deoarece reprezinta "o bataie de joc la adresa oricarui plan de circulatie si de trafic" pentru Capitala.

"In Bucuresti s-au dat vouchere pentru biciclete, fara sa se faca piste pentru biciclete. In Bucuresti mobilitatea urbana, transportul alternativ bat pasul pe loc, desi exista strategii, au existat resurse pentru aceste programe si proiecte care sunt fundamentale. Ca sa iesi cu bicicleta in Bucuresti, trebuie sa recunoastem, e o adevarata aventura. Ca sa iti permiti sa te deplasezi cu alte mijloace de transport este o adevarata aventura. Promisiunea benzilor dedicate pentru transportul public si pentru transportul alternativ a ramas pe hartie. In loc sa apara aceste benzi dedicate pe marile bulevarde, au aparut gardurile care delimiteaza zona de circulatie pentru mijloace auto de tramvaie, care nu au facut altceva decat sa incurce si mai rau circulatia in Bucuresti. Va spun de acum: trebuie sa dam jos aceste garduri, care au fost o bataie de joc la adresa oricarui plan de circulatie si de trafic pentru Bucuresti", a spus el, in cadrul conferintei de alegeri a PNL Bucuresti.

Liderul liberal s-a aratat nedumerit de faptul ca administratia Capitalei si cea a Sectorului 1 intentioneaza sa construiasca spitale, in conditiile in care unitatile spitalicesti actuale sunt subfinantate, iar standardele privind managementul "scad continuu".

"Avem nevoie de servicii de sanatate de maxima calitate. In Bucuresti toata lumea construieste spitale. Administratia Bucurestiului vrea spital metropolitan. In curand o sa ajunga la spital metropolitan cu zece mii de paturi, ca sa aiba ce sa promita si ce sa minta. Sectorul 1 - iarasi, construieste spital. De ce construieste Sectorul 1 spital, sincer, nu inteleg. Toate, in schimb, sunt proiecte pe hartie. In timpul acesta unitatile spitalicesti sunt subfinantate. Standardele privitoare la managementul in unitatile spitalicesti care tin de Primaria Capitalei scad continuu. Calitatea serviciilor medicale furnizate in aceste unitati spitalicesti, de asemenea, scade continuu. Nu s-a facut aproape nimic, decat carpeli", a mai spus Orban.

El a subliniat ca o administratie liberala a Capitalei, in parteneriat cu Guvernul, va trebui sa realizeze proiecte precum Centura Verde a Capitalei si Autostrada de Centura, mentionand ca aceasta trebuie largita la patru benzi.

"Nu se poate sa ai cel mai poluat oras si cea mai poluata capitala si sa stii de unde iti vine aceasta poluare si sa nu faci nimic. Toata lumea stie ca Bucurestiul are nevoie de Centura Verde, care sa impiedice patrunderea in Bucuresti a prafului Baraganului. Aceasta este stavila de care are nevoie Bucurestiul si care trebuie realizata de catre viitoarea administratie a PNL, in parteneriat cu Guvernul. (...) Toata lumea stie ca Bucurestiul are nevoie si de largirea la patru benzi a Centurii si de Autostrada de Centura. Si noi trebuie sa ne asumam acest obiectiv in urmatorii patru ani: ca administratia Bucurestiului impreuna cu Guvernul sa finalizeze si Autostrada de Centura si largirea la patru benzi a Centurii", a mai precizat Orban.

El a criticat si modul in care este gestionat sistemul de termoficare, precizand ca acesta are un randament de sub 20%.

"Nu mai putem permite functionarea unui sistem de alimentare cu energie termica care sa aiba un randament de sub 20%. 80% din banii pe care ii tocam cu energia termica se duc in aer, in pamant sau ies afara prin peretii locuintelor. Trebuie sa luam modele care exista in capitale europene si sa le aplicam imediat. Nu stiu daca stiti, Primaria Bucurestiului a avut posiblitatea sa acceseze 178 milioane de euro pentru modernizarea retelelor primare de alimentare cu energie termica. Si va spun ca a pierdut acesti bani pentru ca este incompetenta, pentru ca nu intelege nimic din nevoile reale si nu are capacitatea se deruleze niciun proiect serios pentru Bucuresti" a declarat Orban, potrivit site-ului Agerpres.