Violeta Alexandru, lider interimar al PNL Bucuresti, a fost aleasa sambata in functia de presedinte al organizatiei, in cadrul conferintei organizate la Palatul Parlamentului.

"Pregatim cel mai serios program pentru Bucuresti, pentru ca lucrurile nu mai pot continua asa cum arata astazi. Bucuresti, din pacate, la resursele pe care le are, este in faliment. Este prost condus. Are tot ce ii trebuie, mai putin o echipa si un primar care sa fie in stare sa administreze problemele. In loc sa vedem kitsch, cheltuieli care nu se simt in calitatea vietii bucurestenilor, PNL va propune seriozitate, un management performant pentru toate domeniile", a spus ea, potrivit Agerpres.

Violeta Alexandru nu a avut contracandidati in competitia pentru presedintia organizatiei bucurestene.