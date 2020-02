Presedintele interimar al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat ca Bucurestiul a devenit un "kitsch" in timpul administratiei Gabrielei Firea si a apreciat ca liberalii trebuie sa recupereze electoratul de dreapta din Capitala.

"Eu cred ca trebuie sa recuperam electoratul de dreapta. USR nu este dusmanul nostru, dar cred ca electoratul de dreapta trebuie sa se intoarca la PNL. Si ca sa ajungem acolo, trebuie sa avem cu adevarat o conduita in viata publica, cu adevarat proiecte de dreapta, care sa nu lase loc de interpretari. Trebuie sa avem curajul sa alegem intre calea dreapta si calea compromisului. Si de aceea spun ca PNL Bucuresti va fi principala voce a celor care gandesc de dreapta in acest oras", a spus ea, in cadrul conferintei de alegeri a PNL Bucuresti.

Violeta Alexandru a criticat-o pe Gabriela Firea pentru faptul ca "mimeaza dialogul" cu cei care nu ii impartasesc opiniile.

"Bucurestiul sub Firea este un kitsch. Imi asum aceasta afirmatie. Este un oras adus in mizerie, un oras aflat in faliment. Este un oras condus ca si cum ar conduce un talk-show. Sa nu indraznesti sa o contrazici cu argumente ca se intoarce catre tine cu amenintari. Eu nu am vazut de mult atata violenta a limbajului si acest mod agresiv de a intra in dialog cu cineva - de fapt de-a mima dialogul cu cineva - care are alta opinie. Mi-as dori sa aducem normalitatea si bunul simt in administratia din Bucuresti si nu teroarea, frica si aroganta. Suntem datori sa recastigam Bucurestiul, pentru ca, dupa cum stim toti, chiar se poate sa faci administratie de calitate, liberala, atunci cand ai toate ingredientele necesare. Uitati-va la colegii nostri din Cluj, Oradea", a declarat Violeta Alexandru.

Ea a comparat rezultatele actualei administratii a Capitalei cu cele ale lui Gheorghe Funar, fost primar al Clujului.

Citeste si: Orban, despre gardurile care delimiteaza liniile de tramvai: "O...

"Eu cred ca Bucurestiul astazi este exact cum era Clujul sub Funar si avem datoria sa il ducem acolo unde ii este locul. Sunt un om de dreapta. Cred ca un om de dreapta intr-o institutie publica poate genera schimbarea, alaturi de o echipa liberala competenta. Nu cred ca putem in acest moment sa ne indoim - chiar si dupa cele trei luni de activitate - cu privire la ce pot face liberalii in administratia publica. Pot face proiecte si pot avea rezultate cu adevarat utile cetatenilor. Acelasi lucru se va intampla in foarte scurta vreme si la nivelul Bucurestiului", a spus reprezentanta PNL, potrivit Agerpres.