Presedintele Partidul National Liberal, Ludovic Orban, a acuzat administratia Capitalei din ultimii 12 ani de incompetenta si si-a exprimat convingerea ca reprezentantii PNL la alegerile locale reprezinta solutia "solida, serioasa, competenta si benefica" pentru Bucuresti.

"Vom castiga Bucurestiul, cu o singura conditie: fiecare dintre dvs. sa inteleaga ca PNL nu sunt eu, presedintele partidului. PNL nu e Violeta Alexandru sau Robert Sighiartau. (...) Singurul lucru pe care trebuie sa il facem este ca fiecare dintre noi sa fim implicati in urmatoarele luni care vin in aceasta campanie de convingere a bucurestenilor ca nu exista alta solutie solida, serioasa, competenta, benefica pentru Bucuresti, decat PNL si candidatii PNL in alegerile locale. Bucuresti, ca si Romania, nu se pot dezvolta cu adevarat decat in baza experientei, viziunii, devotamentului fata de interesul public, in baza respectului fata de demnitatea fiecarui individ", a spus el, in cadrul conferintei de alegeri a PNL Bucuresti.

Orban a adaugat ca problemele Capitalei nu pot fi rezolvate cu "bairamuri, lefuri nesimtite in niste societati care capuseaza" banul public.

"Bucuresti este inima Romaniei. Daca inima sufera de aritmii sau se opreste din bataie sau daca nu transmite un sange oxigenat, daca nu transmite sangele in tot corpul, tot corpul are de suferit. Acesta este adevarul. Astazi nu numai bucurestenii sufera, ci si Romania sufera, pentru ca inima Romaniei a fost bagata aproape in stop cardiac de catre o administratie incompetenta, corupta, iresponsabila, care si-a batut joc de fiecare bucurestean in ultimii - nu patru ani de zile - ci 12 ani de zile. Aproape nimic din ceea ce ar trebui sa se intample pentru binele bucurestenilor nu s-a intamplat. (...) Actiunea administratiei trebuie sa plece de la nevoile oamenilor si, mai ales, trebuie sa gaseasca acele solutii potrivite pentru a rezolva aceste nevoi reale ale oamenilor. Iar aceste nevoi nu pot fi rezolvate cu bairamuri, lefuri nesimtite, in niste societati care capuseaza banul public prin subventii care sunt acordate tot pentru a sifona banul public catre clientela politica si cu resurse aruncate pe apa Dambovitei", a spus liderul PNL.

El si-a exprimat convingerea ca bucurestenii, in marea lor majoritate, sustin Guvernul PNL.

"Bucurestenii au votat Klaus Iohannis. Bucurestenii astazi, in marea lor majoritate, sustin Guvernul PNL. Votand candidatii PNL au garantia ca va exista, in sfarsit, o echipa adevarata, de la presedintele Romaniei pana la Guvern, pana la administratia locala a Bucurestiului, care sa rezolve cu adevarat, cu cele mai bune solutii, toate problemele cu care se confrunta Bucurestiul", a mai spus Orban.