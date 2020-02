Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anuntat, sambata, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti la vot, dar se vor abtine de la a vota investirea unui nou Cabinet, cu scopul de a fi declansate alegerile anticipate.

Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat, intr-o conferinta de presa: "Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru motiunea de cenzura initiata de PSD. (...) Dupa acest vot, in conditiile in care noi sustinem organizarea de alegeri anticipate, tinand cont ca procedura constitutionala este aceea ca pentru a dizolva Parlamentul trebuie sa fie respinse doua formule de Guvern in Parlament, PNL a decis ca va fi prezent in Parlament cu toti parlamentarii, dar se va abtine la votul pentru investirea unui nou Cabinet".

Vicepremierul a subliniat ca PNL se vede nevoit sa mearga pe aceasta varianta deoarece aceasta este procedura constitutionala pentru declansarea alegerilor anticipate, conform cu dorinta electoratului.

"As spune ca textul Constitutiei te forteaza la acest comportament politic in Parlament. Nu este o formula pe care sa o fi inventat, pe care sa ne-o dorim, pe care sa o iubim, ci este dictata de textul Constitutiei. Oamenii isi doresc alegeri anticipate, daca noi le explicam oamenilor ca aceasta este singura varianta de a ajunge la alegeri anticipate, sunt convinsa ca orice nemultumire legata de modul in care suna textul constitutional poate fi clarificata si pana la urma rezultatele sunt cele mai importante", a spus Raluca Turcan.

Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, vineri seara, ca exista si posibilitatea ca Guvernul - pe care a fost desemnat din nou sa-l formeze dupa adoptarea motiunii de cenzura - sa fie investit, dar numai cu voturile PSD, ceea ce ar fi "ridicol", el sustinand ca se va ajunge la anticipate.

"Exista si posibilitatea sa fie investit Guvernul, cu voturile PSD, ale celor care au initiat motiunea de cenzura cu care ne-au dat jos. (...) Daca este votat de parlamentarii PSD, inseamna ca prin votul pe care il dau vor spune ca: suntem de acord cu programul de guvernare, suntem de acord cu componenta Guvernului, suntem de acord ca Guvernul sa fie PNL, suntem de acord sa nu mai facem opozitie, ca noi am investit Guvernul. Pai nu va dati seama ca ar fi ridicoli?", a spus Orban, la TVR1.